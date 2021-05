Futebol: Equipes de Caratinga participam de competições e realizam amistosos

DA REDAÇÃO – Indubitavelmente o setor de esportivo foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. E o futebol, por ser um esporte de contato, foi uma das modalidades mais afetadas. Mas assim como entre o profissionais, os amadores estão se organizando e retomando gradativamente suas atividades. E nos últimos dias, três equipes caratinguense tiveram compromissos no Fut 7, Futebol de Campo e Futsal.

Pablo Modas

Na primeira partida do mata-mata pela liga de acesso Fut 7 no Vale do Aço, o Urso perdeu sua invencibilidade em uma partida fora dos padrões da equipe caratinguense, pois sofreu com a ótima tarde do goleiro do Boligole e terminou a partida com o revés (2 x1). O gol do Urso foi do jogador William Coronel.

No próximo domingo (30), às 10h, haverá segunda partida e a definição de quem passará para as quartas de finais, lembrando que o Pablo Modas FC já conseguiu de forma antecipada a vaga na primeira liga.

Santa Cruz

Na última sexta-feira (21), em Entre Folhas, aconteceu o amistoso em homenagem ao senhor Titito, a equipe do Esporte Clube Santa Cruz vem seguindo seu plano, que é se reunir e construir uma equipe sólida e competitiva para os campeonatos que poderão acontecer no segundo semestre.

O Gorila venceu a partida com gols de Thiago Viggiano, Cleuber Jr e Wilian Coronel. Uma das marcas desta construção é a oportunidade que o coach Cettatic vem dando para os jovens. Clayton Lopes agradece ao presidente Cascão pela oportunidade.

CETTATIC AABB FUTSAL

Após quase dois anos, o futsal volta na rotina do coach Clayton Lopes. Em 2019, quando o coach finalizou a temporada à frente do Saja Futsal de Santo Antônio de Jacinto, ele apresentava em seu currículo muitos títulos, sendo campeão Mineiro do Interior e vice-campeão Estadual, bicampeão Taça Valadares e campeão de cinco torneios regionais.

“Na última segunda-feira (24), fomos em Manhuaçu e realizamos um amistoso contra a tradicional equipe da Borracharia do Raimundo. Em uma partida tensa, o empate foi de bom tamanho. Os atletas sentiram a intensidade e ritmo que futsal pede, mas a alegria estava estampada no rosto de cada um”, disse Clayton Lopes, informando que o ala Rayne Rodrigues fez o gol da CETTATIC.