ESPORTE, SAÚDE E SEGURANÇA

Power Pace – Viva o Desafio reúne 438 esportistas, que testaram suas habilidades em provas de várias modalidades



CARATINGA- Para os amantes do esporte, o fim de semana no leste de Minas Gerais foi marcado por muita energia positiva, agregando uma paisagem exuberante e seguindo todos os protocolos sanitários, o Campus Doctum na Lagoa do Piau foi o local de encontro desse grande desafio.

Foi realizado nos dias 29 e 30 de maio, na lagoa do Piau, em Caratinga, o Power Pace – Viva o Desafio, onde 438 esportistas puderam testar suas habilidades em provas de várias modalidades. Divididos em dois dias de provas, para atender a protocolos sanitários, o sábado foi marcado pela prova de triatlhon e corrida trail run 5 km e 21 km.

A prova de triatlhon que poucas vezes fora realizada na região, foi um espetáculo na lagoa do piau, onde competidores, puderam aproveitar as belezas da região realizando e superando suas limitações em uma prova única, 500 m de natação, 21km pedalando e 5km de corrida, parece muito para a grande maioria, mas foi o desafio e a motivação de treino de vários participantes nos últimos meses, pessoas normais, que trabalham, estudam e compartilham seus horários de treinos com sua rotina diária.

Foram vários os depoimentos de atletas, que participaram pela primeira vez da prova, assim também como praticantes da modalidade, que estavam parados devido a um longo tempo sem competições, depoimentos estes que relataram toda a magia que o esporte pode trazer, em superação, motivação pessoal e familiar, onde a determinação para completar e se desafiar na prova veio como combustível para superar perdas, durante todo esse período que estamos vivendo .

A prova de Corrida trail run, foi a que mais atraiu participantes, confirmando todo o potencial do leste de Minas Gerais, para os praticantes dessa modalidade.

No domingo, o dia foi todo das bikes, que se aventuraram em um percurso de 21km e 51km ao entorno da lagoa, com trilhas e estradas o percurso foi avaliado por muitos como um dos mais bonitos do Brasil.

A magia do esporte, aliada a toda a segurança, não só trouxe para muitos a vontade de se superar mas como também momentos históricos, que ficaram na cabeça de quem estava presente, ver crianças e adolescentes, praticando e sendo incentivado desde cedo, ver pais cruzando a linha de chegada de mãos dadas com seus filhos, ver a superação de quem conseguiu vencer a natação pela primeira vez, quem mesmo com bike quebrada terminou a prova para completar o desafio, atletas que vieram de longe, caíram se levantaram e não deixaram os obstáculos vencer a sua determinação de completar o desafio .

A organização da Pace3 Eventos foi bastante elogiada pela precisão e rigidez em todos os protocolos sanitários. Uso de máscara obrigatório para todos os participantes até início da prova, largadas individuais, segurança cobrando o uso correto das máscaras e distribuindo outras para a substituição das já descartadas, aferição de temperatura a todos os participantes ao chegar na arena, álcool gel espalhado pela arena da prova, e tudo isso aliado a um grande espaço ao ar livre, foram alguns dos protocolos que puderam ser observados pelos participantes. O evento contou com representantes de 34 municípios entre cidades mineiras, capixabas e paulistas.