Entre Folhas finaliza primeira Olimpíada do município com muitos elogios e sucesso de público

ENTRE FOLHAS – O encerramento da Primeira Olimpíada de Entre Folhas aconteceu no último domingo (24) com grande público no Estádio Avelino Marques do Amaral. As partidas começaram à tarde, com decisão do Aspirantes, Sub-13, Copa Master e Titular. A medalha de ouro ficou com a Zona Rural nas categorias sub-13 e Aspirantes; a equipe do Centro levou o ouro na categoria Master e, no Titular, o Bairro Novo levou a melhor, com placar decidido nos pênaltis. A Olimpíada, iniciada em novembro de 2023, contou com 11 modalidades e organização do Departamento de Esportes da Prefeitura e patrocinadores.

O público, presente no dia de disputa por medalhas, elogiou bastante o evento e ainda comentou duas curiosidades do campeonato. As equipes da zona rural participaram de todas as disputas pela medalha de ouro e levaram a melhor nas categorias Sub-13 e Aspirantes. Os times do Bairro Novo ficaram com o ouro no Titular e o bronze no Aspirantes. Ainda pelo campeonato, a Zona Rural ficou com a prata na categoria Master e pelo Titular; a equipe do Sub-13 ficou com o bronze pelo time da Barreira e com a prata pelo time formado pelos bairros Nossa Senhora Aparecida e Dr. Eduardo (NSADRE). Ainda na noite de domingo, pelas redes sociais, o lateral direito da Zona Rural, ganhador da prata, João Paulo Malta, parabenizou a Administração Municipal e comentou o resultado. “O que realmente importa é ver e sentir que essa cidade se torna grande, a cada dia mais; noticiários informaram mortes violentas há alguns meses e hoje, através do esporte e com o apoio da sociedade e dos gestores do município, podemos fazer com que isso não mais aconteça. Parabéns ao organizador do evento, Edigar Amaral; e que continuemos lutando, muito respeito uns pelos outros, para que a violência nunca mais ganhe o jogo”, completa.

Além do futebol, o evento esportivo incluiu campeonatos de futsal e society, torneios de peteca, truco, bisca, vôlei, sinuca, malha, ciclismo e corrida rústica. Na premiação do ciclismo, ocorrida na primeira quinzena de março, o idealizador do evento, Edigar Amaral, se comprometeu a dar continuidade ao evento para que se torne uma tradição e ressaltou o pioneirismo de ciclistas veteranos da Cidade. “Em 2025 a olimpíada será maior e bem melhor, vamos continuar atravessando barreiras e inovando a cada dia; e para isso contamos com incentivadores, como o Zé Ducarmo, que iniciou o ciclismo na cidade e hoje é exemplo para toda a criançada”, avalia.

FUTEBOL EM FAMÍLIA

Quem acompanhou os campeonatos da Olimpíada se encantou com a habilidade de pais e filhos, jogando nos mesmos times e lutando por medalha. O encontro de gerações foi um espetáculo à parte nos gramados, e além de incentivar a perpetuação da paixão pelo futebol, ainda fortalece os laços familiares e o espírito de equipe.

O volante, Ícaro de Andrade Medeiros, conquistou a medalha de ouro defendendo o time da zona rural, pelo Aspirantes; e ainda a prata, jogando a final do Titular, ao lado do pai, Alexandre Mesquita de Andrade, com gol nos pênaltis. O exemplo dos dois não é único na Cidade, que tem o futebol como um atrativo dos finais de semana. Isac Matias e o pai, Flaviano José da Silva, também defendem o mesmo time e brilharam nos jogos da Olimpíada.

ICMS ESPORTIVO

Entre Folhas mostrou, recentemente, que a cada dia mais, leva o esporte a sério. O município é um dos poucos na região que está apto ao ICMS esportivo, programa do Governo de Estado, que é um importante instrumento de fomento à prática esportiva. A lista dos municípios habilitados foi divulgada no último dia 18, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), através da Subsecretaria de Esportes (Subesp). A equipe de Esporte da Prefeitura segue trabalhando na comprovação dos programas e projetos, para a liberação de recursos.

