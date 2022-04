Dia Mundial da Saúde: Entre Folhas comemora data em evento recheado de atrações

ENTRE FOLHAS – Esta terça-feira (5), marcou as comemorações do Dia Mundial da Saúde em Entre Folhas. O evento, recheado de atrações, foi comandado pelo time de profissionais de educação física do Município, mas contou também com a equipe da Unidade de Programa de Saúde (PSF), que instalou uma tenda na Praça para orientação e prestação de serviços aos convidados. Em parceria com as escolas, a equipe organizou, ainda, uma caminhada pelas ruas da Cidade, carregando cartazes e faixas que chamavam a atenção para a necessidade de atividade física para a garantia de qualidade de vida.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 07 de abril, desde 1950, ocasião de criação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste ano, o tema escolhido foi “Nosso Planeta, Nossa Saúde”, com o objetivo de estabelecer o debate acerca de questões relacionadas às prioridades da saúde global.

De acordo com a Secretária de Saúde, Renata Barbosa, todas as ações da Pasta são voltadas para a prevenção e melhoria da qualidade de vida. “Incentivar a prática de atividade física é uma das nossas bandeiras, como forma de prevenir doenças e desafogar o sistema público de saúde”, explica.

Entre os serviços oferecidos pela equipe da Saúde, durante toda a programação, a aferição da pressão arterial e a realização de exames de glicemia para medir os níveis de glicose no sangue, foram os mais procurados. A equipe disponibilizou também orientação e distribuição de material informativo nutricional, além da verificação do peso e da altura. Teve ainda um momento descontraído com sorteio de brindes e aulas de dança. “Achei muito bom, porque além de fazer bem para a saúde, num dia como esse a gente encontra os amigos. E ganhar presente deixa a gente mais feliz ainda”, completa a dona de casa, Maria Beatriz da Silva, uma das ganhadoras no sorteio.

“Nosso Planeta, Nossa Saúde”

A parceria entre as equipes da Saúde e da Educação, nas redes municipal e estadual de ensino, levou centenas de estudantes para a caminhada que lembrou a importância de atitudes individuais para o bem coletivo, em referência ao tema proposto para a comemoração deste ano. Após uma caminhada pelas principais ruas da cidade, os alunos dispersaram e as festividades continuaram na Praça, com o sorteio de brindes e aulas de dança, para integrantes do grupo de terceira idade Conviver, integrantes do programa de dança Equilibrium e da academia popular, ao ar livre. Segundo a Supervisora Pedagógica, Elaine Franco, a parceria das duas Pastas é de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida. “A escola tem um papel muito relevante, no sentido de levar para a sala de aula o debate e a proposição de hábitos saudáveis. Os alunos são multiplicadores e os professores fazem parte desse processo”, avalia.

Atividade física como forma de prevenção às doenças

Não é novidade que a gestão municipal é grande incentivadora da prática de atividade física e estimula projetos que promovem a saúde, abrangendo todas as idades. Atualmente, são quatro programas em curso: Aulas de dança dois dias da semana, academia ao ar livre funcionando no Centro Esportivo Mauro Lopes três dias da semana, hidroginástica dois dias da semana e ainda, atividades para o grupo de terceira idade Conviver e para o grupo do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). “Exercício físico é essencial para a promoção e manutenção da saúde, sendo que quem pratica regularmente tem menos chances de ficar doente, porque os benefícios vão além da qualidade de vida física, já que abrangem a saúde mental e social”, sintetiza o profissional de educação física, Adriano Marques.

Hiperdia

Nesta semana, a equipe da Saúde inaugurou o programa hiperdia, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem como objetivo acompanhar pacientes hipertensos e diabéticos. O programa consiste em levar equipe completa de saúde aos bairros e córregos do Município para aferir pressão, realizar exame de glicemia, verificar peso e altura e realizar a consulta médica. O primeiro encontro na segunda-feira, dia 04, no bairro Marcelo Siqueira. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a programação está fechada, com uma visita por semana, incluindo retorno.