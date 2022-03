Corrida e solidariedade

DA REDAÇÃO- No próximo domingo (6), a partir das 7h, Caratinga receberá uma corrida comemorativa em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”.

Conforme o organizador, o atleta Lúcio Henrique, o objetivo é incentivar o esporte na cidade, além de arrecadar alimentos que serão destinadas à Cantina Áurea. Ele explica como será o percurso. “Estamos reunidos na Praça do Menino Maluquinho para dar a largada. O percurso será de 5 km, pegando parte do Santo Antônio, passando pela Rua Princesa Isabel, Rua João Pinheiro, contornar a Cesário Alvim e retornar para o Menino Maluquinho. É uma volta no centro da cidade, pegando parte do Bairro Santo Antônio”.

Lúcio afirma que todos são convidados à colaboração, seja participando ativamente da corrida ou apenas prestigiando o evento. “É um percurso tranquilo para dar oportunidade a todos, não terá taxa de inscrição. Só chegar e doar um quilo de alimento não perecível para participar. E quem quiser somente assistir também pode doar”, finaliza.

