Copa Menino Maluquinho foi um espetáculo

CARATINGA – Quatro dias de competições nas modalidades futsal e voleibol. 71 jogos disputados em no ginásio poliesportivo do Limoeiro, Caratinga Tênis Clube (CTC), Clube América (ginásio Alfeu Chaves). 42 equipes, mais de 600 atletas de 09 a 17 anos. Os dias 28, 29, 30 e 31 de março foram de festa do esporte, que trouxe à Caratinga, 14 delegações de nove cidades de diferentes regiões.

A Copa, que teve sua primeira edição ano passado, já havia sido um enorme sucesso. Para este ano, apesar de todas às dificuldades, o que tornou a promoção do evento ainda mais difícil, ainda assim, a expectativa era de manter o nível de competitividade e técnico. A 2ª Copa Menino Maluquinho superou e ao seu final, não faltaram elogios a todos que trabalharam muito para que tudo acontecesse exatamente como foi.

Agradecimentos

Existe uma máxima que ninguém faz nada sozinho. A Segunda edição da Copa Menino Maluquinho comprova essa tese. “Arbitragem de alto nível no voleibol, assim como no futsal. Além de uma grande equipe de apoio: Marina Pires, Sthefany Marques, Thiago Mendes, Luiz Henrique, Luana Martins, João Pedro, Tiago, Ariane Fernanda, Nabill Zoukan, Benito, Douglas, Hércules. Um time de profissionais dedicados, fazendo esporte por paixão”, agradece a organização.

O apoio da iniciativa privada é sempre de grande importância. “Afinal, por mais que a Liga Caratinguense de Desportos busque negociar os menores valores em premiação, não abre mão da qualidade nas medalhas e troféus, pelo segundo ano numa parceria com a Zanoello, fábrica renomada nacionalmente, presente em grandes eventos esportivos do Brasil. Por isso, a LCD agradece o apoio: Soares Supermercado, GOINN Hotel, Tinauto Tintas, Vereador Rômulo Gusmão. Um agradecimento a Prefeitura de Caratinga por ceder a Escola Municipal Bezerra de Menezes que serviu de alojamento para algumas delegações, e o Ginásio Poliesportivo, utilizado no segundo dia de competição”.