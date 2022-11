COLUNA ABRINDO O JOGO

O primeiro Campeonato Regional adulto, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos depois de dois anos de pandemia mundial da COVID 19, foi encerrado neste domingo (6) com a conquista do Santa Bárbara, que iniciou o certame como o principal favorito. Entretanto, para a diretoria da LCD, o “título” é o reconhecimento da esmagadora maioria dos desportistas que o Campeonato Regional foi show. Obviamente, não foi uma competição perfeita. Houve falhas, deslizes e muitos obstáculos. Porém, a consciência do dever cumprido e a certeza de não ter prejudicado ninguém, é a marca mais importante que enche de orgulho a todos na Liga Caratinguense de Desportos.

Nosso futebol tem muito a melhorar. Existe um caminho longo a ser percorrido. Mas, a ótima presença do público, mesmo com uma das equipes precisando marcar pelo menos três gols, às falas de todos ao final do campeonato elogiando a competição e a organização, é uma demonstração que nosso futebol é forte, e nosso torneio o mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata.

Vamos seguir

Quando assumi a presidência da Liga Caratinguense de Desportos em março, muitos amigos, desportistas, atletas, torcedores vieram me cumprimentar, demonstrar apoio a nova gestão. Obviamente não existe unanimidade e nem todos estarão realmente torcendo para o sucesso do trabalho e dos projetos. Porém, com passar dos meses, os chamados “apoios” se resumiram às redes sociais e algumas mensagens. Na prática, poucos ficaram. Ainda assim, agradecer é preciso. O vice-presidente Alrimar Moreira deu sua grande parcela de contribuição, assim como toda diretoria. Mas, ninguém esteve tão presente, dedicada, imersa, comprometida com às competições quanto a diretora de competição Marina Pires. Posto isto, muitos vieram me perguntar sobre nossa permanência para 2023, apesar de todas às dificuldades enfrentadas neste ano de aprendizado, o propósito é de não só permanecermos na LCD, como colocar em prática um calendário recheado de competições que será anunciado ainda este mês.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com