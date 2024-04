COLUNA ABRINDO O JOGO

Café com o craque

Na última quinta-feira (25) tive o enorme prazer de receber meu amigo e parceiro de resenha, o craque do Sada Cruzeiro, levantador Rodrigo Ribeiro para o quadro “Cafezinho” do programa Show da Cidade, na Rádio Cidade 89,1fm. Falamos da carreira super vitoriosa de Rodrigo, sua renovação com o Cruzeiro por mais uma temporada. O jogador ressaltou como o grupo encarou a derrota na semifinal da Super Liga este ano. Falamos também de uma ideia que estamos amadurecendo de parceria num projeto social. Rodrigo sempre demonstrou um enorme desejo de contribuir com a sociedade, através do esporte e todo conhecimento que tem na área. Além disso, pretende colocar à disposição do projeto, sua experiência, carisma e rede de relacionamento de 20 anos como profissional de voleibol. Fiquei enormemente lisonjeado pelo convite para fazer parte desse projeto. Afinal, com um craque desse como referência, a chance de sucesso é gigante.

A base é show!

Este final de semana vamos ter a segunda rodada do Campeonato Regional das categorias 11 e 13 da Liga Caratinguense de Desportos. Em Santa Efigênia, teremos confronto da Cettatic x ADIM, Imbé de Minas, a partir das 08h30. Em Vermelho Novo, a estreia do projeto CONSEP, donos da casa, contra a Escola do Flamengo de Caratinga. Sem dúvida, teremos outra grande festa do nosso futebol de base. Parabéns aos clubes envolvidos, técnicos e familiares. Todo esse investimento feito nas crianças, não é em vão. Foi exatamente para isso que assumimos a LCD há dois anos, e ao lado da competentíssima Marina Pires, temos conseguido promover às competições, apesar de toda dificuldade.

Ano Eleitoral: Todo mundo “luta pelo esporte”

Para o bem do esporte, todo ano deveria ter eleição. Afinal, não sei de onde saiu tanta gente interessada, falando do tema, levantando a bandeira do esporte. Alguns, mesmo sem nunca terem sido vistos a beira de um campo, quadra, organizado ou promovido algum evento, falam com uma “prioridade” sobre a pauta, que impressiona até mesmo quem tá no meio a mais de 40 anos como eu. Outros, até tiveram seu momento desportista, mas, não corresponderam às expectativas. Quando sou perguntado se serei candidato, repondo prontamente que não. Afinal, pelo tanto de defensores, certamente não faltará representantes no legislativo municipal em janeiro de 2025.

Rogério Silva

