COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Tubarão confirmado

Em 2023, o Santa Bárbara foi o último dos participantes do Campeonato Regional a confirmar participação no certame. Ainda assim, apoiado por sua apaixonada torcida, o Tubarão chegou a grande decisão contra a fortíssima equipe do Vermelhense. Foram dois grandes jogos, cedidos apenas nos pênaltis, com a conquista do alvirrubro de Vermelho Novo.

Para este ano, o time azul e branco agiu rápido, o presidente Vevé esteve no primeiro Arbitral, e esta semana, efetuou a inscrição do time no Regional 2024. Aliás, informações dão conta que o competentíssimo diretor de futebol André, já trabalha intensamente na formação do elenco que irá em busca do sonhado tetracampeonato. De uma coisa tenho certeza, apoio da torcida não irá faltar, a festa nas arquibancadas do Franciscão tá garantida.

A base não pode parar

Enquanto dia 30 de junho não chega para bola rolar no Regional adulto, a molecada da base segue fazendo a festa. Neste domingo (5), tem mais uma rodada do Campeonato 11 e 13 da LCD. Imbé de Minas será palco de dois grandes jogos. Na categoria sub 13, os donos da casa, Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM), encaram os meninos da MDL (Morada do Lago de Caratinga), que farão sua estreia na competição. A expectativa é para conhecer o trabalho que tem sido feito, na equipe, novidade do Regional este ano.

Às 10h, a bola vai rolar para a garotada da categoria sub 11. Em campo, os anfitriões da ADIM, recebem os meninos da Escola do Flamengo de Caratinga. Essa disputa promete ser emocionante, jogada em ótimo nível. Vale a pena conferir.

Tô só observando

Estou acostumado a cada quatro anos, ouvir de muitos pré-candidatos ao executivo e legislativo, falas positivas e de apoio a causa do esporte e social. A enorme maioria, fala, fala, fala, mas não tem a menor ideia do que está falando, tampouco como colocar em prática o que estão dizendo. Porém, dessa vez, o número de promessas mirabolantes está aumentando na proporção do número de pré-candidatos. Tô só observando, breve, iremos começar a questioná-los. Afinal, quem diz que vai fazer e acontecer, precisa explicar como né.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm