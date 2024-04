COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional LCD: 2° Arbitral

A direção da Liga Caratinguense de Desportos agendou para quarta-feira, dia 22 de maio, o segundo e último arbitral para definição dos clubes que irão participar do certame deste ano. No primeiro encontro, além dos representantes que estiveram presentes, outros clubes através de contato por mensagens e ligações, manifestaram interesse em disputar o Regional. Campeões e vice de 2023, Vermelhense e Santa Barbara, confirmaram participação. Em razão de se tratar de ano eleitoral, o início da competição foi antecipado para 30 de junho.

Cidadão do bem: Nove meses de projeto

Um dos grandes orgulhos que tenho recentemente é ter tido a iniciativa, juntamente com os parceiros do 62° Batalhão de Polícia Militar MG e o amigo Mestre Marcelo Cardozo para a criação do projeto. Duas vezes por semana, terça-feira e sábado, meninos e meninas de 05 a 09 anos, recebem aulas de Taekwondo, e todo material necessário para a prática do esporte totalmente gratuito. Me lembro bem que logo na primeira reunião com os pais na comunidade Bairro Aparecida, alguns questionaram sobre o tempo de duração do projeto, afinal, outros iniciaram e não deram continuidade. Tentei explicar que pela primeira vez, se tratava de uma parceria entre a Liga Caratinguense de Desportos, a Polícia Militar MG através do 62° Batalhão, e a Associação Korion, comandada pelo Mestre Marcelo Cardozo, responsável direto pelo crescimento da arte marcial em nossa região, e formador de inúmeros mestres faixas-pretas. Portanto, mesmo diante de muitas dificuldades, tínhamos um propósito de oferecer oportunidade as crianças da comunidade. Lá se vão nove meses, e o projeto só tem crescido.

Esporte representado?

Na coluna AJ do último sábado (27), falei sobre o fato de muitos pré-candidatos estarem se colocando como “apoiadores” do esporte em nossa cidade. Repito o que disse no sábado, se todos os anos fossem eleitorais, Caratinga seria uma maravilha esportiva. Afinal, teríamos vários representantes no legislativo municipal e também no executivo. Mas, lamentavelmente, a enorme maioria que se diz “apoiador do esporte” não passa de discurso vazio. Muitos, não tem menor noção de como apoiar causas esportivas e sociais. Aliás, alguns até trabalham contra por não acharem importante.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]