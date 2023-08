Cettatic confirma participação em mais competições

Instituição irá participar dos campeonatos da LCD nas categorias Sub11 e Sub13

CARATINGA – A Associação Desportiva Cettatic Sports confirmou participação em mais competições. A instituição irá participar do certame da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) nas categorias Sub11 e Sub13. A competição tem previsão de início em 16 de setembro. A diretoria trabalha para repetir o desempenho alcançado em outros campeonatos, onde sempre esteve disputando títulos.

A diretoria do Tigre está em busca de uma marca histórica, pois, atualmente é campeã nas categorias Sub11, Sub15 e Sub17, faltando apenas a categoria Sub13 para fechar os quatro anéis dourados, já que nenhuma equipe ainda conseguiu este feito. “Lembrando que caso sejamos campeões no Sub11, seremos bicampeões desta categoria”.

Competição no ES

A Cettatic estará representando Caratinga em competição a ser disputada no estado do Espirito Santo e um dos destaques é o ala, já monitorado pelo Cruzeiro, Igor Coelho.

Ainda Sub08, Igor Coelho vem crescendo e se destacando. “Velocidade e habilidade são as maiores virtudes do pequeno, que juntamente com a alcateia buscará bons resultados nesta competição”, diz a diretoria.

Agradecimento

A diretoria da Cettatic fez agradecimento a alguém, que assim como a instituição, acredita no poder transformador do esporte. “Todo grupo gestor do Tigre agradece ao empresário Adair Ribeiro pela parceria. O capitão do Sub08 Pedro Andrade expõe o novo uniforme que levará as marcas dos empreendimentos”.