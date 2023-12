Black Norte fecha ano esportivo de conquistas

DA REDAÇÃO- A Black Norte encerrou o calendário esportivo 2023 repleto de conquistas.

No segundo semestre, a equipe participou de três campeonatos, alcançando bons resultados em todas as competições. A primeira competição foi o Mundial X Combat BJJ PRO; evento realizado em Vitória -ES no dia 29 de julho.

Estiveram presentes sete atletas da equipe com as seguintes colocações: Alessandro Augusto, campeão master 1 azul médio; Estefersom Azevedo, campeão adulto preta meio pesado e segundo lugar adulto absoluto preta; Gabriel Pereira (participação); Ketlyn Cristina, campeã infanto juvenil B amarelo superpesado; Lucas Ferreira Rodrigues, campeão mirim branca galo; Miguel Braga, terceiro lugar infantil A branca pluma e Pedro Augusto, campeão infantil B branca pesadíssimo.

A segunda aconteceu quatro meses depois, o Sulamericano X-Combat BJJ PRO, evento realizado em Vitória/ES no dia 25 de novembro, eventos realizados pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP).

Quatro atletas representaram a equipe, sendo Alessandro Augusto, segundo lugar adulto roxa médio; Estefersom Azevedo, campeão adulto absoluto preta e terceiro lugar adulto preta meio pesado; Gabriel Pereira, campeão adulto marrom leve e terceiro lugar adulto absoluto marrom; além de Ketlyn Cristina campeã juvenil B laranja superpesado.

Já a terceira competição foi a 6ª Edição da Copa Leste Minas de Jiu-Jitsu, evento realizado em Ipatinga, com nove atletas. Alice Carvalho, terceiro lugar mirim 2 branca pena feminino; Diego Henrique, participação; Flávio Luiz, campeão master 2 branca meio pesado; Ketlyn Cristina, campeã juvenil B laranja superpesado; Lucas Ferreira Rodrigues, campeão mirim Cinza e Branca Leve; Kaio Alves, campeão juvenil B branca leve; Miguel Braga, terceiro lugar Mirim 2 cinza pena; Rai Augusto, participação e Steferson Oliveira, segundo lugar adulto branca leve.

O ano 2023 fecha com alguns destaques: Ketlyn Cristina, invicta, sendo campeã em todas as competições que esteve presente esse ano. Também teve atuação destacada Estefersom Azevedo, top 1 XCombat Ranking Prime Absoluto 2023 – Todos eventos Nacionais e Internacional (Adulto Faixa Preta). Outro nome que contribuiu para o desempenho da equipe foi Alessandro Augusto, top 1 XCombat Ranking Prime Absoluto 2023 – Todos os eventos Nacionais e Internacional (Master 1 Azul).

A equipe agradece aos patrocinadores pelo incentivo: David Cathoud Nutricionista, Araújo Serviços Serralheria, Mecânica Altas Horas, Bolsa Atleta Caratinga, Hrb Atacadista, Segurança Delta, Comercial Alr e Gabriel Pereira treinador.