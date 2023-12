Evaristo Hoste de Moura finalizando o ano esportivo

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura faz um balanço de competições, próximo de finalizar o ano esportivo 2023.

No dia 17 de dezembro, em uma corrida de Miradouro, cidade da zona da Mata, conquistou a segunda colocação em sua faixa etária (55 a 59 anos).

“Representando mais uma vez a equipe Bolsa Atleta Municipal, subi ao pódio ostentando a bandeira de Caratinga. Concluí o percurso de 5 Km com o tempo de vinte e dois minutos e 56 segundos”, enfatiza Evaristo, que ainda cita que o evento aconteceu em comemoração a mais um aniversário de emancipação política do município e foi promovido pela administração municipal.

Ele disputará o último evento deste ano em 31 de dezembro, em Corumbá, povoado pertencente a Claudio, próximo de Divinópolis. Será uma corrida de confraternização com um percurso de 15 Km. Todos os atletas participantes, receberão um troféu personalizado com as suas fotos. “Vale salientar sempre que as minhas conquistas em pódios são oportunizadas pelo apoio financeiro a mim disponibilizado pelo Programa Bolsa Atleta Municipal, da prefeitura de Caratinga”, finaliza.