Associação Desportiva Cettatic pronta para novos desafios

CARATINGA – A Associação Desportiva Cettatic está pronta para os novos desafios. E não são poucos, como amistosos em Belo Horizonte, Campeonato Mineiro de Futsal e Copa Menino Maluquinho, além dos campeonatos promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD).

Sub07

A base da Cettatic vem sendo fomentada e com isso alunos/atletas como Davi Moreira, de apenas 5 anos, começa a despontar pela passada larga e tomadas de decisões que foge à idade.

Clayton Lopes, coach Cettatic, através de parceria, colocou o prodígio para participar junto a equipe dos Dois Toques de Coronel Fabriciano para disputar o mineiro Sub07 de Futebol Society na capital mineira. O tigrinho chamou a atenção de vários olheiros e já está sendo monitorando pelo Clube Atlético Mineiro.

Davi é natural de Santa Bárbara do Leste, filho de Tiago, conhecido no futebol amador regional.

Campeonato Mineiro Futsal

Na temporada 2023, Cettatic Sports irá participar do certame com a categoria Sub08, um dos destaques da equipe é o ala Higor Coelho.

O campeonato será disputado em três etapas e o coach Clayton Lopes vem buscando ajuda e apoio para tentar trazer para Caratinga as finais.

Copa Menino Maluquinho

“Cettatic irá participar de mais uma competição promovida LCD e entende que é de fundamental importância valorizarmos as competições locais. Para isso buscamos patrocinadores, apoiadores e sócios-torcedores para podermos aguentar todas as despesas, que não são poucas”, finaliza o coach.