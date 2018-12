HOJE SAI O CAMPEÃO

Santa Cruz e Esplanada jogam às 15h, no estádio Dr. Maninho

CARATINGA – O Super Regional será decidido a partir das 15h de hoje no estádio Dr. Maninho. O time do Santa Cruz joga pelo empate diante do Esplanada, já que venceu a primeira partida por 2 a 1. Para o Esplanada só resta a vitória e assim levar a decisão para os pênaltis.

Como toda decisão é cercada de mistérios, os treinadores não anunciaram a escalação, mas na primeira partida, realizada no último domingo (9), o técnico Dedéu escalou o Santa Cruz da seguinte forma: William, Marco Aurélio, Wilson, Raí, Edson, Xandinho, Cássio, Juliano, Rominho, Hércules, Cluber. Já Fabrício Tristão (Esplanada), levou a campo Goiaba, Márcio Gabriel, Daniel, Cabecinha, Denilson, Michel Vaqueiro, Testa, Gil, Michelzinho, Juninho, Thiago Viggiano.

“Venham prestigiar a decisão do Super Regional. O campeonato foi marcado por grandes jogos e temos a certeza que neste de domingo acontecerá mais um deles, afinal dois clubes dos mais tradicionais bairros da cidade de Caratinga estarão em campo. Vai ser um jogão”, convida a organização do Super Regional.