Bombeiros Anjos de Resgate ajudam em parto dentro de ambulância

SANTA RITA DE MINAS – Todos os dias os bombeiros cumprem sua principal missão, que é de salvar vidas. E ontem não foi diferente para a equipe Anjos de Resgate. Carolaine Cristina Silva Alves, residente em Santa Rita de Minas, começou a se sentir mal na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 3h, e logo acionou os bombeiros. A jovem só não imaginava que o filho nasceria dentro da ambulância.

Segundo a socorrista Viviane Mota, a jovem estava sentindo fortes dores e no caminho para a maternidade Grimaldo Barros de Paula, do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga, a bolsa estourou. Os bombeiros conseguiram ajudar no parto e trazer ao mundo o pequeno Israel Antônio, que assim como a mãe passa bem.

Para Viviane, o momento foi de grande emoção. “A sensação de ajudar uma mãe dar à luz a seu filho é maravilhosa. Muitas vezes socorremos pessoas que acabam morrendo, mas hoje conseguimos ajudar uma vida chegar ao mundo, foi muito bom”.