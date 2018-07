Tratores no campo crescem 229,2% em Inhapim

Dados consideram o período entre 2006 e 2017

INHAPIM– O DIÁRIO dá início nesta edição a uma série de reportagens sobre o perfil de cada município da região, pela perspectiva dos resultados preliminares do Censo Agro 2017. O primeiro município a ser relatado é Inhapim, que conta com 24.792 habitantes, população estimada em 2017.

Até o momento, foram identificados 2.509 estabelecimentos agropecuários em Inhapim, em uma área total de 50.894,747 hectares. Se comparado ao Censo Agro 2006, a área cresceu 25,4% (10.313,747 hectares), com aumento de 42,8% (752 unidades) no número de estabelecimentos.

OS PRODUTORES

Quanto à condição legal do produtor, foram contabilizados 2.332 estabelecimentos com produtor individual, 176 estabelecimentos por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção) e um por sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada.

Em 2017, havia 6.552 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários, com a data de referência 30 de setembro daquele ano, incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes.

Do pessoal ocupado, 4.753 possuíam laço de parentesco com o produtor, sendo 3.287 homens de 14 anos ou mais, 1.406 mulheres de 14 anos ou mais, 28 mulheres de menos de 14 anos e 32 homens de menos de 14 anos. Já as 1.799 pessoas que não possuem laço de parentesco com o produtor, trata-se de 356 trabalhadores permanentes, 1.127 temporários e 316 parceiros.

ESTABELECIMENTOS

O número de tratores cresceu 229,2% entre 2006 e 2017, chegando agora a 79 unidades. Em 2017, cerca de 72 estabelecimentos utilizavam tratores. Ainda foram contabilizados duas semeadeiras/plantadeiras e uma adubadeira e/ou distribuidora de calcário.

Foi declarado o uso de agrotóxicos em 939 estabelecimentos, mas 140 afirmaram que não precisaram utilizar no período. 1.430 estabelecimentos declararam não utilizar agrotóxicos. Em relação a adubação, foram apresentados os seguintes números de estabelecimentos: 941 com adubação química, 615 com adubação orgânica e 412 com uso de adubação química e orgânica. Já 541 estabelecimentos não utilizam adubação.

A maioria dos estabelecimentos declarou não receber assistência técnica: 2.335. Apenas 174 deles recebem os serviços. No item Financiamentos/Empréstimos, 2.207 declararam que não obtiveram estes serviços. Dos 302 que receberam, 180 declararam que utilizaram para investimento, 150 para custeio, três para comercialização e 25 para manutenção.

Em 297 estabelecimentos produtores disseram nunca ter frequentado a escola. A maioria fez somente o antigo primário (elementar). Em 69 estabelecimentos produtores declararam ter Ensino Superior (graduação). Na classe de idade, na maioria dos estabelecimentos (1.575) os produtores declararam ter entre 30 a menos de 60 anos. Em 1.588 estabelecimentos os produtores se declararam brancos, 756 pardos, 158 pretos e seis amarelos.

LAVOURAS E REBANHO

Em relação a produção agrícola em Inhapim, foram contabilizados 997 estabelecimentos agropecuários com 50 pés e mais existentes de café arábica. A quantidade produzida foi de 3.823,885 toneladas. Outros 30 estabelecimentos declararam ter 50 pés e mais existentes de café conilon, o equivalente a produção de 68,280 hectares.

Em seguida, 403 estabelecimentos declararam a produção de banana, num total de 2.656,190 hectares.

O rebanho bovino é composto por 42.682 cabeças, distribuídos em 1.599 estabelecimentos. O efetivo do rebanho suíno é de 2.869 cabeças, em 901 estabelecimentos. Também foram contabilizados 1.671 cabeças de equinos e 1.206 de patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões.