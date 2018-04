Com espetáculos de qualidade, 2ª Virada Cultura foi um grande sucesso em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Diversidade, qualidade e três dias de muita cultura! Assim aconteceu a 2ª edição da Virada Cultural em Piedade de Caratinga, com espetáculos para todos os públicos, com música, dança, teatro, esportes, rua de lazer para as crianças e grande variedade de apresentações, que entusiasmaram os visitantes. O evento foi uma promoção do Governo Municipal de Piedade de Caratinga em parceria com as secretarias de fazenda, de assistência social e a de educação, esporte cultura e lazer.

SEXTA-FEIRA

A abertura oficial do evento aconteceu na sexta-feira (6), com a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento aconteceu nas dependências do salão paroquial da igreja católica e a presença do público foi em peso. Este evento definiu o planejamento estratégico e operacional para o tema no município, que foi decidido e aprovado em assembleia e aplaudido por todos. Ao término da Conferência todos participaram de uma pequena confraternização e se serviram de uma canjiquinha e um feijãozinho com carnes deliciosos, que já se tornaram marca em eventos deste cunho na cidade.

Após a Conferência, os participantes se dirigiram até a praça da matriz onde shows e espetáculos ainda iriam acontecer. O primeiro deles foi a emocionante apresentação de clássicos da música brasileira, na versão da banda de música do 11º Batalhão da Polícia Militar de Manhuaçu. Na sequência os calouros locais e regionais se apresentaram no 1º Show de Talentos do município e surpreenderam a todos por tamanha qualidade de suas apresentações. Sendo esta noite a primeira fase eliminatória do concurso.

Para finalizar a noite em grande estilo, Natan Vieira Trio, se apresentou trazendo clássicos da MPB, do rock, do blues e do country, mostrando como sempre que todos os eventos da cidade privam pela diversidade cultural, fato que já foi aprovado pela grande maioria da população pietatiana, que cantou junto com o artista e curtiu o grande show.

SÁBADO

No sábado (7), aconteceu a segunda etapa do show de talentos, que mais uma vez emocionou a todos os presentes, mostrando os talentos locais e regionais apresentando grandes versões de músicas consagradas dos mais diversos gêneros.

Para muitos talentos essa foi a oportunidade única de se apresentar para o grande público e demonstrar seus talentos e amor a música. Para o trio, Mariazinha, Paulo Teodorico, conhecido como ‘PT’, e Zé Carlos Sanfoneiro, todos participantes do show de talentos, a iniciativa do governo municipal merece aplausos e precisa ser reconhecida e continuada: “Gostei muito desta virada cultural ter esse show de talentos para os nossos artistas, sempre que esse espaço se abrir eu estarei presente e veremos também o surgimento de novos talentos… Essa é uma oportunidade muito bacana que foi dada pelo governo da cidade, e todos os envolvidos estão de parabéns, por que com certeza já é um sucesso total…” disse o sanfoneiro, Zé Carlos.

Na sequência o público agitou e cantou com Miliane Moreira & Banda, que apresentou o melhor do axé, pagode, sertanejo e as principais canções das paradas atuais de sucesso. O show que estava lotado agitou e colocou todos para dançar, fechando a segunda noite do evento de forma brilhante.

DOMINGO

No domingo (8), tudo começou com a tarde de lazer da Arca da Alegria, trazendo danças, teatros, música e diversos brinquedos além de muito algodão doce e pipoca para toda a criançada, proporcionando um encontro familiar e emotivo para todos os presentes, outra marca sempre presente da nova administração. Durante as apresentações da Arca Alegria, também foram expostos aos presentes as novas aquisições municipais de um veículo 0Km e um trator agrícola completo para os trabalhos de aração de terra.

Os alunos do curso gratuito de violão, realizaram na sequência em praça pública, o primeiro festival de música do CRAS e da assistência social, mostrando crianças de diversas faixas etárias executando grandes canções no violão. Os pais e familiares aprovaram a iniciativa e se emocionaram ao ver seus pequenos demonstrando tamanho talento e habilidade.

Em seguida foi a vez dos alunos do curso de jiu-jitsu se apresentarem e também do prefeito municipal, Edinilson Lopes, realizar a entrega dos kits esportivos para os alunos participantes deste projeto, que visa trazer qualidade de vida, incentivo ao esporte e disciplina aos nossos pequenos.

Outro projeto musical promovido pela secretaria de assistência social e o CRAS que também se apresentou, foi o Batuque Batucada, projeto que visa a inclusão social pela música utilizando a confecção de instrumentos artesanais com coisas do cotidiano presentes na maioria das casas como: baldes, canos, etc. a apresentação dos pequenos foi marcada por muito ritmo e emoção.

Durante a noite, foi a vez da etapa final do 1º Show de Talentos municipais, onde os três finalistas além de receber prêmios em dinheiro também foram presenteados com: um kit gaita para ao terceiro colocado, um kit violão para o segundo colocado e o primeiro colocado um kit guitarra. O terceiro lugar ficou com Luciano & Guilherme, o segundo lugar com Clarice Vieira, e a campeã foi Cristina Inácio. Os prêmios foram entregues, respectivamente, pelo vice-prefeito, José Nilton; pela secretaria de Assistência Social, Vanice Lopes; e pelo prefeito, Edinilson Lopes.

Para marcar o término desta virada com chave de ouro todos dançaram e curtiram um grande show com o grupo Chapanejo, que colocou todos para dançar, trazendo o melhor do forró e arrasta pé para Piedade de Caratinga.

Para o prefeito, Edinilson Lopes, a Virada Cultural 2018 foi um sucesso, com muita diversidade. “O Governo Municipal de Piedade de Caratinga tem orgulho de ter criado o calendário de eventos municipais, e ter incluído essa nova festa que acontecerá todo ano entre os meses de abril e maio. Esta festa foi realizada com muito carinho para todos os públicos e principalmente a todas as famílias pietatianas”, afirmou o prefeito.

PIEDADE FEST

O prefeito inclusive comunicou a todos que o Piedade Fest 2018, festa que comemora o aniversário de emancipação do município, irá acontecer nos dias 28,29 e 30 de setembro, com as apresentações já confirmadas de Edson & Hudson, como representantes do sertanejo e romântico; Biquíni Cavadão, como representantes do MPB e Pop Rock Nacional, e Michelle Freire representando o sertanejo universitário e atual, e disse também que em breve novas atrações e atividades serão apresentadas a todos, mostrando mais uma vez a diversidade cultural sempre presentes nos eventos realizados pelo governo municipal.

“O Piedade Fest do ano passado foi um verdadeiro sucesso, não só no nosso município como também em toda a região, e esse ano queremos nos superar e realmente colocar Piedade de Caratinga na rota de grandes eventos e do turismo. Eu e toda a nossa cidade esperamos com carinho a todos em setembro deste ano, para juntos realizarmos mais um evento de qualidade com muita alegria, segurança e voltado para a família e todos os segmentos sociais e musicais”, disse Edinilson.

