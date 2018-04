Depois de ser afastado do cargo de prefeito, Juninho do Álvaro envia carta de renúncia à Câmara de Pocrane

Político alegou não mais suportar as pressões que estão sendo lhe impostas. Juninho é alvo de investigação do MPMG

DA REDAÇÃO – Alegando “não mais suportar as pressões que lhe estão sendo impostas e causando prejuízos de ordem financeira e psicológica, não só a ele, mas também a todos os familiares dele”, Álvaro de Oliveira Pinto Junior, o ‘Juninho do Álvaro’ (PSB), enviou carta à Câmara Municipal de Pocrane onde renuncia ao cargo de prefeito. Juninho foi eleito em outubro de 2016 com 3.060 votos (51,35% dos votos válidos), mas estava afastado do cargo desde o ano passado e chegou a ser preso no dia 2 de outubro de 2017. O político é investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo denúncia, Juninho teria direcionado processos licitatórios para contratação de serviços de transporte escolar e de locação de máquinas.

Na carta, ele fala que “Não me resta outro caminho a não ser renunciar ao meu mandado de prefeito da cidade de Pocrane, esperando desde já que o povo Pocranense compreenda minhas razões e saiba que apesar do carinho que nutro por eles e das melhorias que sempre sonhei para querida Pocrane, fui impedido de realizá-las”.

“Desde já espero que essa Câmara Municipal, a Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral procedam ao aceite e cumprimento deste pedido de renúncia e, no afã de trazer paz e segurança para os munícipes, promovam em menor espaço de tempo possível novo pleito”, diz a parte final da carta.

Na sessão da Câmara, realizada na terça-feira (10), Lamounier Oliveira Freitas (PSDB), presidente do legislativo, conforme vídeos divulgados nas redes sociais, encerra a sessão e diz que vai ser encaminhado o pedido de renúncia para o assessor jurídico da Câmara de Pocrane. “E (assessor jurídico) vai dar um parecer que será encaminhado para as comissões na próxima reunião, assim que decidirmos. Hoje (terça-feira, 10) não vai ser lido. A reunião está encerrada”, disse Lamounier. Porém, depois do presidente deixar o plenário, o vice-presidente Osmar Ferreira Gomes (PDT) leu carta enviada por Juninho do Álvaro ao legislativo de Pocrane.

Como Nadir Domingos Dionis, que era a vice-prefeita de Pocrane, morreu em agosto de 2017; quando do afastamento do Juninho do Álvaro, Ernane José de Macedo (PTB), então presidente da Câmara, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Pocrane.