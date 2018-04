Prefeito de Conceição de Ipanema renuncia ao cargo

Grosmane Hermsdorff alegou motivos pessoais. Ele sofreu infarto em agosto de 2017

DA REDAÇÃO – Em carta enviada à Câmara Municipal de Conceição de Ipanema na noite desta quarta-feira (11), Grosmane Hermsdorff (PSDB) renunciou ao cargo em caráter definitivo e para isso, alegou motivos pessoais. Grosmane foi eleito em outubro de 2016 com 1.921 votos (56.62% dos votos válidos). O vice-prefeito de Conceição de Ipanema, Samuel Lopes de Lima (DEM), estava interinamente no cargo de chefe do executivo desde outubro do ano passado. Naquela oportunidade, o prefeito pediu licença do cargo por seis meses para tratamento de saúde.

Inicialmente houve o pedido de licença do prefeito para tratamento de saúde, que foi encaminhado para a Câmara Municipal e o presidente Manuel Pereira da Costa apresentou os documentos e o atestado e promoveu a posse do vice-prefeito pelo período de 180 dias. Agora, encerrado o prazo da licença, o prefeito Grosmane Hermsdorf decidiu que o melhor era renunciar ao mandato.

Carta enviada à Câmara:

“Grosmane Hermsdorff, brasileiro, casado, prefeito municipal de Conceição de Ipanema, venho perante V. Excelência renunciar ao mandato que me foi outorgado nas urnas pelo povo deste nosso município, para ser Prefeito Municipal no período compreendido entre 2.017 e 2.020.

Na oportunidade informo que as razões que me levaram a essa decisão são de cunho pessoal.

Nesses nove meses de mandato tive muitas dificuldades para pôr em prática tudo aquilo que acredito ser o melhor para a nossa cidade, trabalhando com muita garra e fazendo prevalecer a honestidade e a legalidade em todos os nosso atos.

Porém, um infarto sofrido no dia 16.08.2017 deixou clara a minha fragilidade física. Naquele dia, se não estivesse em Belo Horizonte e muito perto de um hospital dificilmente teria sobrevivido.

Ainda estou apresentando problemas de saúde em decorrência do infarto, o que me impede de trabalhar da forma que gostaria.

Desejo e acredito que meu fiel e leal companheiro, o Vice Prefeito Samuel Lopes de Lima, dará prosseguimento com o mandato da mesma forma.

Solicito a imediata comunicação de minha renúncia ao Tribunal Regional Eleitoral do estado de Minas Gerais, representando pelo Juiz Eleitoral de Ipanema – MG.

A presente renúncia é feita de forme livre e espontânea e expressa meu efetivo e real desejo”.