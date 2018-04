Dois pontos de erosão na MG-425

Rodovia liga Caratinga a Vargem Alegre. Segundo DEER/MG situação foi provocada pelas chuvas e a previsão é de que reparos sejam iniciados na próxima semana

VARGEM ALEGRE- Dois pontos de erosão se formaram no km 60,7 e no km 61 da MG-425, estrada que liga Caratinga a Vargem Alegre. Segundo motoristas que passam no local, novas rachaduras teriam surgido no asfalto e eles temem que a via precise ser interditada.

O DIÁRIO DE CARATINGA fez contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) em busca de informações sobre as medidas necessárias para reestruturar a pista. Conforme o Departamento, as erosões se formaram “em decorrência das chuvas, os locais estão devidamente sinalizados e não há interferência no tráfego”.

No Relatório de Ocorrências Período Chuvoso 2017 -2018 do DEER/MG, a situação dos trechos é classificada como ‘tráfego precário devido a erosão no acostamento dos lados direito e esquerdo’. O registro foi feito no dia 26 de fevereiro de 2018. Ainda em nota o Departamento afirmou que um projeto de engenharia foi elaborado e “a previsão é de que os serviços sejam iniciados na próxima semana”.