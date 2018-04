Prefeitura de Santa Bárbara do Leste investe em lazer para idosos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Os integrantes do Grupo da Terceira Idade de Santa Bárbara do Leste fizeram um passeio especial na última semana. Com o apoio do Governo Municipal, eles visitaram o Clube Recanto da Serra, em Vermelho Novo, onde se divertiram muito em meio ao ambiente aconchegante e encantador.

Os idosos foram acompanhados pela equipe da Assistência Social, do CRAS e também por profissionais da Saúde.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, todos ficaram encantados com o passeio. Para ela, a participação ativa dos integrantes estimula o desenvolvimento da saúde física e psicológica de todos, além de proporcionar cada vez mais qualidade de vida a esses cidadãos que sempre contribuíram para o desenvolvimento do município.