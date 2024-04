25º Simpósio de Cafeicultura começa nesta quarta-feira (10) em Manhuaçu

MANHUAÇU – O 25º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas começa nesta quarta-feira (10) e prossegue até a quinta-feira (11). O evento tem como objetivo a disseminação de tecnologias que assegurem uma identidade e padrão únicos ao Café das Matas de Minas, à medida que a qualidade da bebida melhora e os mercados se tornam mais exigentes.

Cafeicultores, empresários, pesquisadores, técnicos e engenheiros agrônomos ligados à cadeia produtiva do agronegócio café estarão presentes.

Realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM), o Simpósio de Cafeicultura contará com palestras, minicursos e uma feira de negócios em que trinta empresas apresentarão seus produtos, insumos e novidades para o setor.

Para participar do evento, o acesso é gratuito. As inscrições são realizadas na portaria, no espaço do Complexo Boston City, na Ponte da Aldeia, em Manhuaçu.

PROGRAMAÇÃO

Auditório Principal – Programação

Dia 10/04/2024

08h30 – Cerimônia de Abertura

11h – 3 Corações: A força do Empreendedorismo – Pedro Lima (Presidente do Grupo 3Corações)

14h – As Novas Diretrizes de Exportação e Regulamentações da União Europeia – Marcos Matos (Cecafe)

16h – Os Jovens e o Futuro da Cafeicultura – Rafael Stefani (Influencer Digital do Agro do Canal Café do Brasil)

Dia 11/04/2024

8h às 12h

Abertura 14º Encontro de Mulheres do Café “Isaura Paixão”

Momento Mulher Maravilha – Luciene Sad

Cristiane Trigueiro – Especialista em Educação Positiva, Habilidades para o Futuro e Inovação. Pedagoga – UFMG, Coordenadora Pedagógica do Sistema FAEMG SENAR.

Mulheres do Café: Quando o coletivo impulsiona Vidas

Daniela Baliza: Pós-Doutorado em Agronomia (Fitotecnia) pela UFLA, Diretora de Pesquisa da Aliança Internacional das Mulheres do Café no Brasil.

14h – Fertilidade e Manejo da Nutrição do Cafeeiro Arábica – Professor José Laércio Favarin (Doutor em Solos e Nutrição de Planta – USP/Esalq)

16h – Alta Produtividade em Cafeicultura de Montanha – Sebastião Vinicius Brinati (Engenheiro Agrônomo, Dr. Em Produção Vegetal/Café Digital Influencer do Canal no Pé do Café)

Mini Auditório – Programação

10/04/2024

(Evento Fechado)

08h – Segundo Fórum de Agronomia e Sustentabilidade da Starbucks das Matas de Minas;

Palestra: Agricultura regenerativa

Elias de Melo CATIE, Costa Rica; LMR Normas da EU Silvia Pizou CECAFE

Responsabilidade Social

Arnaldo Botrel – Sindicato Rural.

12h às 13h30 Encontro Regional dos Técnicos e Supervisores do AteG SENAR

14h – Nutrição Foliar do Cafeeiro – Thiago Braga de Oliveira (Coordenador Técnico Regional, Emater – MG Manhuaçu)

16h – Manejo Sustentável da Propriedade Cafeeira: Era da Fervura Global – Cristiano Alberto Silva (Extensionista Agropecuário, EMATER – MG Manhuaçu)

17h – Apresentação AGROBR – Paulo Marcius (Parceria FAEMG – APEX – CNA)

11/04/2024

09h – Manejo Biológico de Pragas do Cafeeiro – Ana Maria Guimarães Bernardo (Professora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Manhuaçu)

10h – Manejo Agroecológico do Solo na Cafeicultura – Diego Mathias Natal da Silva (Professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Manhuaçu)

11h – Uso de Defensivos Agrícolas: Riscos e Manejo – Cleber Macedo de Oliveira (Professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Manhuaçu)

14h – Gestão Financeira: Como Ganhar Dinheiro com o Café – André Luiz Tavares Damasceno e Elder Stroppa (Professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Manhuaçu)

16h – Do Grão ao Pacote: Cuidados ao Iniciar sua Torrefação – Edina Neves Teixeira Fialho Gomes (Coordenadora Técnica Regional, Emater – MG Manhuaçu)

17h – Inclusão Produtiva Café Mais Forte – Cíntia Benchmarking Ananias (Programa de Assistência Técnica e Gerencial – AteG)

STAND SENAR

10/04/2024

13h – Oficina Barista – Pedro de Lima Pinto (Barista – Instrutor Senar Minas)

11/04/2024

08h – Oficina Barista – Pedro de Lima Pinto (Barista – Instrutor Senar Minas)

STAND SEBRAE E MATAS DE MINAS

10/04/2024

09h – Parte 1 Degustação e votação do TOP CAFÉ MATAS DE MINAS Edição 25º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas

11h – Edição 1 Workshop Coador de Pano ou de Papel: qual é a melhor opção para fazer café? Domine a extração de cafés com excelência

13h – Degustação Comentada – Commodity x Especial

15h – Edição 2 Workshop Coador de Pano ou de Papel: qual é a melhor opção para fazer café? Domine a extração de cafés com excelência

17h – Workshop ColdBrew Perfeito – Apresentação das melhores técnicas para extrair café a frio

11/04/2024

9h – Parte 2 Degustação e votação popular do TOP CAFÉ MATAS DE MINAS Edição 25º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas

11h – 1º Desafio de Métodos de Preparo de Café das Matas de Minas (Vagas Limitadas) – Kahina Hott (Q-grader, Mestre de Torra, Barista, Designer Exclusiva das Matas de Minas)

17h 30 – Final e Premiação no Auditório Principal

Com informações: Carlos Henrique Cruz – Portal Caparaó