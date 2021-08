UBAPORANGA – A Secretaria de Educação realizou nessa semana um encontro envolvendo os profissionais da área com o tema, “Volta às aulas presenciais em Ubaporanga”.

O encontro foi marcado por palestras motivacionais e de instrução, pois diante da nova realidade do ensino presencial, devido à pandemia, haverá muitas mudanças. “Os profissionais da educação estão motivados, e com o apoio dos demais departamentos, vamos retomando as atividades presenciais. A secretaria de Saúde fará todo acompanhamento dos trabalhos, orientando e monitorando a pandemia no município. Gostaria de agradecer todos que estão empenhados para o retorno seguro das aulas, com a força de vontade de nossa equipe e com fé em Deus, nosso trabalho será abençoado, para a melhor aprendizagem de nossos alunos”, disse a secretária de Educação, Flávia do Val.

O prefeito Gleydson enfatizou a importância da educação na vida das crianças. “É uma satisfação estar aqui hoje e ter essa esperança de retorno às aulas presenciais. A educação está em festa, parabéns a todos vocês profissionais da educação, sejam bem vindos, e juntos vamos fazer uma nova história”, finalizou.

Assessoria de Comunicação