DER-MG projeta obras nas estradas de acesso ao aeroporto de Ubaporanga e ao município de Imbé de Minas, neste mês de fevereiro

DA REDAÇÃO- A reportagem tem recebido reclamações de quem passa pelas estradas AMG-4040, que liga Caratinga ao Aeroporto de Ubaporanga e AMG-4025, estrada de acesso a Imbé de Minas. As condições da via, tomada por buracos, são alguns dos pontos destacados.

Em Imbé de Minas, o prefeito do município Batista do Sindicato tem buscado providências para a rodovia, que é estadual e de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER-MG. Ele encaminhou ofícios ao órgão e recebeu, na última semana, o deputado Rafael Martins para tratar a questão.

A estrada que dá acesso ao aeroporto de Ubaporanga também é de responsabilidade do estado. O trecho pertencente ao município de Caratinga está mais crítico.

O DIÁRIO entrou em contato com o DER-MG em busca de informações sobre previsão de obras para as vias. Conforme o Departamento, neste mês de janeiro, foram iniciados os serviços do novo contrato de conservação da malha rodoviária sob a responsabilidade da 40ª Unidade Regional do DER-MG, em Coronel Fabriciano. “Tendo em vista o período chuvoso, neste momento, os trabalhos estão concentrados nos segmentos que recebem maior tráfego”, disse.

Ainda de acordo com a nota encaminhada à reportagem, o DER-MG já definiu para as rodovias AMG-4040, acesso do aeroporto de Ubaporanga ao entroncamento da BR-116, com 4,5 km de extensão e a AMG-4025, acesso de Imbé de Minas ao entroncamento da BR-116, com 20,1 km, “a programação de serviços de manutenção e conservação, com a realização de operação tapa-buracos e roçada da faixa de domínio, estão previstos para serem iniciados em meados de fevereiro, desde que haja condições climáticas favoráveis”.