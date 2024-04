SINAIS IMPOSSÍVEIS

Uma Carta ao Rabino

Nunca esquecerei o que vi na TV no penúltimo sábado (14/4/2024), quando foguetes dispararam do Irã em direção a Israel.

TAL COISA É REALMENTE IMPOSSÍVEL.

Israel: Como a Divisão do Mar Vermelho

O número “99%” se espalha pelo mundo: quase todas as 300 armas ofensivas do Irã foram interceptadas em Israel no último sábado. Um PhD em Física que trabalha para o sistema de segurança de Israel escreveu uma carta aberta ao seu rabino.

Ele explica: “Eu queria dizer ao rabino algo que é muito mais do que um sentimento. Que algo aconteceu aqui na noite de Shabat que está no nível do milagre da divisão do Mar Vermelho. Tenho doutorado em física e trabalho há muitos anos na indústria de defesa israelense, em projetos que estão tecnologicamente na vanguarda, os mais atualizados em Israel. Quando olho a nível científico para o que aconteceu no sábado à noite, aquilo é algo que simplesmente não poderia ter acontecido. Todos – realmente quero dizer “todos” – todos agiram como um homem só, em completa unidade.”

NUNCA TESTADO EM TEMPO REAL

Ele continuou: “A probabilidade de que tudo corra como deveria não existe em sistemas complexos como os sistemas de defesa que estavam em operação. Esses sistemas nunca – repito, NUNCA foram testados em tempo real, nem mesmo fora do Estado israelense. Peguei uma caneta e comecei a calcular para verificar a probabilidade de tal sucesso.”

“O número de eventos que tinham que acontecer exatamente no momento CERTO sempre dobra a probabilidade de haver algum ERRO. Apesar de toda a alta tecnologia, era previsível que a defesa do espaço aéreo israelense entraria em colapso. Mesmo se tivéssemos 90% de proteção, isso já seria um grande milagre. Mas o que aconteceu foi que todos, eu realmente quero dizer TODOS os pilotos e aqueles que operavam os sistemas e a tecnologia – agiram naqueles momentos como um homem só, em COMPLETA UNIDADE. E temos de acrescentar a isso: INCLUSIVE OS PARTICIPANTES de outras nações (EUA, INGLATERRA, FRANÇA, JORDÂNIA, ARÁBIA SAUDITA)!”

FOI ALGO MAIOR DO QUE NA GUERRA DOS SEIS DIAS

O físico demonstra-se perplexo – de fato, espantado e acrescenta: “Se isso não é um ato de Deus, então não sei o que é um milagre. Isso é maior do que a nossa vitória na Guerra dos Seis Dias ou em nossa Guerra da Independência [em 1948]. Aquelas vitórias poderiam ser explicadas de forma natural. Mas o LIVRAMENTO QUE ATINGIU O POVO DE ISRAEL NA ÚLTIMA NOITE DE SÁBADO é simplesmente impossível de acontecer de uma maneira natural. Acredito que este milagre de fato salvou a vida de muitas pessoas em Israel. Se o sistema de defesa não tivesse interceptado tantos mísseis de cruzeiro, estaríamos hoje tentando resolver uma situação muito complicada e caótica.”

MESMO SE FOSSE APENAS 90% QUE PUDESSE SER GARANTIDO

“Eu não apostaria que isso funcionaria da próxima vez sem a ajuda divina. A prova simples do que eu estou a dizer é que os administradores do setor de segurança que projetam e fabricam esses sistemas garantem nunca mais do que 90% de sucesso!”

A carta conclui com uma citação em hebraico (Jr 23:7): “Desde o dia em que tu saíste da terra do Egito, o Senhor tem te mostrado coisas maravilhosas… “