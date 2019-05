Saúde Bucal é tema de palestra nas oficinas do SCFV em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – A fim de deixar mais bonito o sorriso dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) “Lidiane Carvalho”, foi realizada uma roda de conversa sobre saúde bucal com as crianças, adolescentes e adultos que participam das oficinas.

De uma forma bastante interativa e lúdica, as técnicas Adriana Campos, Lucineia Bonfá e as auxiliares Penha Rodrigues, Danilia Silva e Eliana Siqueira mostraram que cuidar da saúde bucal é importante. Elas utilizaram recursos como uma escova e uma boca gigantes para demonstrarem como escovar os dentes de forma correta.

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que organizou a dinâmica, afirma que as pessoas aprenderam com a atividade e que sua finalidade foi alcançada. “Sabemos da importância desse trabalho de levar informação, e buscamos constantemente realizar estas ações educativas, nas quais o objetivo é informar e conscientizar sobre o tema proposto” esclareceu Wanderleia de Lurdes Pereira Soares, coordenadora do SCFV.

Assessoria de Comunicação