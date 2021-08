Santa Bárbara do Leste: Governo Municipal incentiva implantação do Projeto Busca Ativa Escolar

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última sexta-feira (30/7), foi realizada uma reunião entre representantes das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social para alinharem os últimos detalhes sobre a implementação do Projeto Busca Ativa em Santa Bárbara do Leste.

Segundo a secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, o projeto conta com a participação efetiva de profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de criar uma rede de proteção para identificar crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos que estão fora da escola ou em risco de abandono.

A secretária ressaltou que, após a identificação dos casos, os profissionais envolvidos no Projeto Busca Ativa são responsáveis por tomar todas as providências necessárias para garantir o atendimento das crianças e adolescentes nos serviços públicos, bem como sua (re)matrícula e permanência na Escola.

A prefeita Wilma Pereira ressaltou a importância da implementação do Projeto. Para ela, a concretização de mais esse trabalho trará grandes benefícios, especialmente no que tange à proteção às crianças e adolescentes do município, aproximando ainda mais o setor público e a sociedade.

Sobre o Projeto…

A Busca Ativa Escolar é composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A intenção é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados têm dados concretos que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

Assessoria de Comunicação