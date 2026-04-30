Ipatinga abre concurso público com 400 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

A cidade de Ipatinga anunciou a abertura de um novo concurso público com aproximadamente 400 vagas distribuídas em diversas áreas da administração municipal.

Os salários variam entre R$ 1.954,27 e R$ 13.980,00, a depender do cargo e da escolaridade exigida. Entre os destaques do edital estão 120 vagas destinadas à área da educação e outras 110 oportunidades para profissionais da enfermagem.

As inscrições estarão abertas entre os dias 17 de junho e 17 de julho de 2026, e poderão ser realizadas pela internet ou com apoio presencial para candidatos que necessitarem de auxílio.

Os interessados podem conferir todos os detalhes do edital e realizar a inscrição por meio do site oficial da organizadora:

🔗 https://imam.org.br/sitenoticia/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=7EAE72885521FE7D

O concurso é uma oportunidade para quem busca estabilidade no serviço público e atuação em diferentes setores da gestão municipal.

Fonte:G1