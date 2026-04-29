Tragédia em Ipatinga: Incêndio em residência deixa uma vítima fatal

Vítima de 76 anos não conseguiu deixar o imóvel; esposa e neta conseguiram escapar das chamas.

IPATINGA – Uma manhã de terça-feira (29) marcada pela tragédia no bairro Canaã. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência unifamiliar na Rua Isabel, resultando na morte de um idoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 06h30, mas, apesar da rápida mobilização, as chamas já haviam tomado conta de grande parte da estrutura quando as equipes chegaram ao local.

O Combate

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o incêndio estava em fase “completamente desenvolvida”, atingindo três cômodos principais: sala, copa e o quarto onde a vítima se encontrava. Diante do alto risco e da fumaça densa, os militares utilizaram técnicas de combate com jato atomizado para reduzir a temperatura extrema e permitir a entrada na casa.

Após o controle inicial das chamas, os bombeiros localizaram o morador já sem vida, com sinais de carbonização. Para a operação de combate, rescaldo e ventilação do ambiente, foram utilizados aproximadamente 5.000 litros de água e o empenho de 12 militares distribuídos em quatro viaturas.

Tentativa de resgate

Informações colhidas no local indicam que três pessoas residiam no imóvel: a vítima, sua esposa e uma neta. No início do sinistro, a esposa ainda tentou retirar o marido do interior da casa, mas a intensidade do fogo e o excesso de fumaça tornaram a ação impossível. Ela e a neta conseguiram sair da residência sem ferimentos físicos graves, mas em estado de choque.

Perícia e Estrutura

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil, que realizou os levantamentos de praxe antes da remoção do corpo pela funerária de plantão. As causas oficiais do incêndio ainda serão apuradas pelo laudo pericial.

A Defesa Civil também foi acionada para comparecer ao endereço e realizar uma avaliação técnica da estrutura da edificação, a fim de determinar se houve comprometimento das paredes e do teto, oferecendo risco de desabamento.