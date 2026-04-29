Comunidade de Cachoeira Alegre participa de palestras sobre saúde e prevenção

CARATINGA — A comunidade de Córrego Cachoeira Alegre, zona rural de Caratinga, recebeu, no último sábado (25), uma ação voltada à promoção da saúde, com a realização de duas palestras educativas organizadas pela Estratégia de Saúde de Sapucaia. A iniciativa foi coordenada pela enfermeira Tomazia Assis e reuniu moradores de diferentes faixas etárias.

A primeira palestra foi conduzida por alunas do curso de Odontologia do UNEC, que abordaram o tema “Saúde bucal do idoso”, com ênfase na cárie radicular e nas formas de prevenção. Durante a apresentação, foram repassadas orientações práticas e esclarecidas dúvidas dos participantes.

Na sequência, o enfermeiro Adauto de Sousa Mendes, diretor do Departamento de Promoção à Saúde, falou sobre a importância da prevenção de acidentes no trabalho rural. A palestra também incluiu a conscientização sobre o autismo, ampliando o debate para além das questões ocupacionais.

Antes do início das atividades, a professora de Educação Física, Luana Carla, conduziu um momento de alongamento com os participantes, promovendo integração e incentivo ao cuidado com o corpo.

De acordo com a organização, ações como essa vêm sendo realizadas em diversas comunidades, com o objetivo de levar informação e fortalecer a prevenção em saúde. Em Cachoeira Alegre, o evento contou com boa participação do público, que acompanhou atentamente as palestras e interagiu com os profissionais.