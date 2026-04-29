Energisa Minas Rio anuncia novo diretor-presidente

A Energisa Minas Rio anuncia Fernando Lima Costalonga como novo diretor-presidente da companhia, reforçando sua estratégia de proximidade com os territórios e o compromisso com as regiões atendidas.

Com 20 anos de experiência no setor elétrico, Costalonga assume o cargo com o desafio de ampliar a qualidade do fornecimento de energia, fortalecer a relação com clientes e lideranças locais, e impulsionar investimentos que contribuam diretamente para o crescimento econômico e social das cidades da área de concessão.

Natural de Petrópolis (RJ), mas mineiro de coração, onde viveu a maior parte da sua vida, sendo criado em Senador Cortes, Fernando é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de São João del-Rei. O executivo possui pós-graduações nas áreas de Estratégia, Gestão e Projetos, com formação pela Fundação Dom Cabral, Insper e Fundação Getulio Vargas.

Sua trajetória no Grupo Energisa começou em 2006, como estagiário, e ao longo dos anos esteve à frente de projetos estratégicos e áreas essenciais da distribuição de energia. Em 2015, assumiu a diretoria técnica e comercial das unidades de Minas Gerais e Nova Friburgo, com atuação direta em operações regionais.

Em 2020, liderou a mesma diretoria na Energisa Tocantins e, posteriormente, a diretoria de Engenharia e Operações das empresas não reguladas do grupo. Ele também passou pela diretoria de Grandes Clientes na (re)energisa e integrou instâncias estratégicas do grupo, como conselheiro da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, vice-presidente do Comitê Estratégico de Saúde e Segurança e membro do Comitê de Ética.

À frente da Energisa Minas Rio, Costalonga destaca que a atuação da empresa vai além da distribuição de energia. “Nosso papel é estar próximo das comunidades, entender as necessidades locais e contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde atuamos, com investimentos, inovação e qualidade de serviço”, afirma.

Costalonga, com sua experiência em todos esses anos, assume a presidência antes ocupada por Eduardo Alves Mantovani, que após quase 48 anos de Energisa anunciou, neste mês de abril, sua aposentadoria. A trajetória de Mantovani representa um legado construído com profundo conhecimento do negócio, por meio do compromisso com as pessoas e com as comunidades de atuação da Energisa, sendo um entusiasta e promotor das iniciativas de fomento à cultura na região, mantidas pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho, onde também exerceu a função de presidente.