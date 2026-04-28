Vem aí a 1ª Festa do Café: cidade terá shows, lazer e valorização do produtor

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga prepara uma grande celebração com 1ª Festa do Café, que acontecerá entre os dias 28 e 31 de maio, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, reunindo cultura, entretenimento e valorização da tradição cafeeira local.

Com entrada gratuita, o evento foi planejado para receber um grande público, oferecendo uma estrutura completa pensada para garantir conforto, segurança e lazer para toda a família. A proposta é unir entretenimento e tradição, destacando o papel do café na história e no desenvolvimento econômico do município.

Segundo o prefeito Dr. Giovanni, a iniciativa surgiu com o objetivo de fortalecer a identidade cafeeira da cidade e ampliar sua visibilidade. “Essa foi uma ideia da administração, nós pegarmos o nosso principal produto, que é o café, e torná-lo conhecido não só na nossa região, mas em Minas Gerais e no Brasil. Até mesmo na escolha dos cantores, não é para poder trazer um cantor famoso, é fazer com que um cantor que é conhecido no Brasil, que pessoas do país inteiro queiram vê-lo quando ele estiver cantando, e tome conhecimento de que Caratinga é um polo cafeeiro”, destacou.

O prefeito ressaltou ainda que a festa surge como uma forma de reposicionar o município no cenário cafeeiro. “Nós estávamos à mercê de um mercado que está crescendo em volta de nós, em municípios vizinhos, e nós estávamos ficando para trás. Então, essa festa vem servir de uma alavanca para os produtores de café que estarão todos envolvidos nessa festa, diversos estarão lá expondo os seus produtos”.

Estrutura planejada para receber o público

A festa contará com grande estrutura para atender os visitantes com organização e comodidade. Entre os espaços previstos estão: posto médico fixo, posto policial permanente

Sanitários químicos e modulares, praça de alimentação, galpão de artesanato, palco principal e palco secundário, camarote comercializado por licitação, tendas para cafeicultores e cafeterias e exposição de máquinas agrícolas.

O chefe de gabinete, Lucas Costa, explicou que o evento também dará espaço para artistas locais e contará com forte participação do setor privado. “Teremos um palco alternativo, um palco 2, que a gente dará oportunidade às nossas atrações regionais, que são os cantores aqui da cidade. A gente vai ter lá estandes de exposições, praça de alimentação e camarote sendo comercializado. Esse recurso que é arrecadado volta para dentro do evento. Ou seja, é a festa mesmo pagando parte da festa”.

Ele destacou ainda que o modelo adotado busca reduzir custos diretos do município. “Estamos fazendo o máximo para tirar o mínimo de recurso próprio da prefeitura. A gente entende que a população merece cultura, merece turismo e merece festa. E uma festa grande desse jeito é porque Caratinga é grande”.

Programação oficial reúne shows e atividades técnicas

A programação da 1ª Festa do Café contará com atrações musicais, atividades técnicas, concursos e ações voltadas ao público infantil.

A organizadora do evento, Bruna Ribeiro, destacou que o planejamento revelou o potencial da produção local. “Quando nós começamos a planejar o evento, descobrimos que hoje o café especial no município conta com vários produtores com café acima de 80 pontos, café gourmet e café orgânico, que muitas vezes não tinham visibilidade e precisam de apoio”.

Ela reforçou que a festa busca fortalecer toda a cadeia produtiva. “Teremos campeonato regional, curso de baristas, palestra sobre o mercado do café e estandes para que cafeterias e produtores possam divulgar seus produtos. Geralmente, tudo é um investimento. É a nossa primeira festa do café e representa um desenvolvimento muito grande”.

Impacto na economia

O prefeito Dr. Giovanni ressaltou que eventos desse porte geram impacto direto na economia local. “A festa é um investimento. No ano passado, tivemos aumento de 18% no ISSQN e 9,1% no ICMS no período da festa. Ou seja, uma média de 13,9% a mais de receita. A maior parte do recurso é levantado com a própria festa, com praça de alimentação, estandes e espaços de marketing”.

Segundo ele, o comércio também sente os reflexos positivos. “Tem hotéis que já não têm vaga, que já estão cheios. Comerciantes chegaram a dizer que venderam em uma semana o que normalmente vendem em um mês. Ou seja, a festa realmente movimenta a cidade”.

Ao final, o prefeito reforçou o convite para que a população participe do evento. “De acordo com o seu gosto musical, você terá várias opções do dia 28 ao dia 31. Aproveite esse momento de lazer com a sua família, vá ao Parque de Exposições e você vai ver que Caratinga está avançando em vários setores e pegando a vanguarda também no setor cafeeiro”.

A 1ª Festa do Café integra as comemorações dos 178 anos de Caratinga, com expectativa de fortalecer o comércio local, incentivar o turismo e consolidar o município como referência regional na valorização da cultura cafeeira.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

28 de maio — QUINTA-FEIRA | ABERTURA

19h — Solenidade oficial de abertura

21h — Show com Maria Marçal

22h — Show com Lauriete

29 de maio — SEXTA-FEIRA

Durante a tarde:

Concurso de Baristas com regulamento da EMATER-MG

Exposição de produtores e cooperativas

Participação de instituições como Cooxupé e SEST SENAT

Presença de instituições financeiras parceiras selecionadas por chamamento público

À noite:

Show com Clayton & Camargo

Show com Maiara & Maraisa

30 de maio — SÁBADO

Durante a tarde:

Palestra com Gustavo Rennó em parceria com o SEBRAE

Final do Concurso de Baristas

Sorteio de uma motocicleta

Homenagem aos presidentes do IBC

Concurso Rainha do Café, com 12 candidatas representando os distritos de Caratinga

O concurso contará com critérios como idade mínima de 16 anos, residência comprovada, autorização legal e cessão de imagem.

À noite:

Show com Léo Nascimento

Show com Panda

31 de maio — DOMINGO

Durante a tarde (14h às 18h):

Rua de Lazer

Recreação infantil

Apresentações voltadas ao público infantil

Pula-pula, algodão-doce, pipoca e brinquedos infláveis

À noite:

Show com Leandro & Romário

Encerramento com Matheus & Kauan