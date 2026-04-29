Caratinga registra superávit de US$ 2,3 milhões na balança comercial no primeiro trimestre de 2026

CARATINGA- Caratinga registrou superávit de US$ 2,3 milhões na balança comercial entre janeiro e março de 2026, segundo dados do comércio exterior. No período, o município exportou US$ 3,6 milhões e importou US$ 1,3 milhão, mantendo saldo positivo mesmo diante da queda nas exportações em relação ao mesmo período do ano anterior. O principal produto exportado pelo município continua sendo o café responsável pela maior parte das vendas internacionais e reafirmando a força da cafeicultura na economia local.

Apesar do resultado, positivo, o volume exportado apresentou queda de 95% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Já as importações cresceram significativamente, com aumento de 246,4% no mesmo período. No cenário estadual, Caratinga ocupa a 115ª posição no ranking de exportações e a 102ª posição nas importações em Minas Gerais. Em nível nacional, o município aparece na 940ª colocação entre os exportadores e na 812ª posição entre os importadores, demonstrando participação ainda modesta no comércio exterior.

Emirados Árabes lideram compras do café de Caratinga

Entre os destinos das exportações, os Emirados Árabes Unidos lideram as compras, concentrando 53,7% das vendas externas do município. Outros países também tiveram participação relevante, como Itália, com 16,5%, Argentina, com 16,2%, Síria, com 9,4%, e Taiwan (Formosa), com 4,2%. Os dados mostram que o café produzido em Caratinga alcança mercados estratégicos do Oriente Médio, Europa e América do Sul, reforçando a presença do produto no comércio internacional.

China concentra a maior parte das importações

Nas importações, a China aparece como principal fornecedora de produtos para o município, respondendo por 93,5% do total adquirido no exterior, seguida pelos Estados Unidos, com 6,5%. O perfil das compras externas indica predominância de equipamentos, peças industriais e materiais utilizados em atividades produtivas e comerciais.

Entre os principais produtos importados por Caratinga no primeiro trimestre de 2026, destacam-se as ferramentas pneumáticas, que lideram a lista com 42,1% do total importado, somando cerca de US$ 551,6 mil. Outro item relevante foi a importação de tecidos de fios sintéticos, responsáveis por 30,9% das compras externas, com valor aproximado de US$ 404,9 mil. Também aparecem entre os produtos com maior participação os veios e componentes mecânicos, com 5,2%, os aparelhos mecânicos para pulverização e uso industrial, com 4,2%, e as partes de motores, com 2,5%. A lista inclui ainda animais vivos, como cavalos, que representaram 6,5% das importações no período.

Além desses itens, a pauta de importações inclui uma ampla variedade de produtos industriais e comerciais, como tubos e acessórios plásticos, ferramentas manuais, rolamentos, bombas hidráulicas, máquinas e equipamentos industriais, transformadores elétricos, acumuladores elétricos e equipamentos de medição. A diversidade dos produtos importados indica a presença de atividades industriais, comerciais e agropecuárias que dependem de tecnologia e insumos externos.