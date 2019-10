Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Divinópolis pode parcelar os salários

A Prefeitura de Divinópolis anunciou nesta que pode voltar a parcelar os salários dos servidores em razão das dificuldades econômicas que o Município enfrentra. “Com os recursos de ordem constitucional confiscados do município por parte do Governo de Minas e a queda de repasses do ICMS e FPM de 7,02% até outubro, aliado as baixas receitas próprias, especificamente a renúncia de receita do IPTU há mais de 25 anos sem atualização e, que se encontra na Câmara para aprovação, o parcelamento da folha de pagamento dos servidores caminha para ser adotada”, explicou o Executivo em nota, que também informou que já comunicou os sindicatos sobre essa possibilidade. (Jornal Agora – Divinópolis)

Ciclistas fazem manifestação no Vale do Aço

Uma manifestação de ciclistas será realizada para chamar atenção para as mortes no trânsito. Um encontro realizado no fim da tarde de quarta-feira na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Timóteo definiu os detalhes da mobilização “Chega de Mortes”, a ser realizada na manhã de domingo, 27. A finalidade da movimentação é chamar a atenção para as trágicas mortes provocadas por acidentes de trânsito no Vale do Aço. No encontro na Prefeitura de Timóteo ficou definido o trajeto com concentração na Praça 1° de Maio – Timóteo (em frente ao escritório central da Aperam), às 8h, passando por Coronel Fabriciano até o Parque Ipanema, em Ipatinga. A manifestação terá o acompanhamento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. (Diário do Aço – Ipatinga)

Número de empresas em MOC é menor

De janeiro a setembro de 2019, o número de empresas abertas em Montes Claros cresceu 7,1%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram abertas 969 empresas em 2018 e 1.038 neste ano. A quantidade é inferior à média estadual, que apresentou crescimento de 12,1% no período citado. Segundo dados da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), também de janeiro a setembro de 2018, foram fechadas 598 empresas em Montes Claros. Neste ano, o número já é 5,5% maior, com a extinção de 631. O ápice aconteceu em maio, quando 92 empreendimentos fecharam as portas.. (Jornal O Norte- Montes Claros)

Uberaba participa de encontro sobre gestão

Uberaba está entre os municípios participantes do XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob). O evento, organizado pelo Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, teve início na segunda-feira, 21, em Foz do Iguaçu (PR) e seguiu até terça-feira, 22, com o objetivo de incentivar os comitês, que funcionam como parlamentos das águas, a debater os cenários futuros no que se refere aos recursos hídricos no Brasil. O secretário adjunto de Meio Ambiente, Marco Túlio Machado Borges está entre os participantes do encontro que conta com mais de 1300 representantes de 24 estados do País além do Distrito Federal. (Jornal de Uberaba)

Dobram os registros de falsa comunicação

Mais que dobrou o número de registros de falsa comunicação de crime em Juiz de Fora. Levantamento da Polícia Militar mostra que foram 47 ocorrências entre janeiro e setembro deste ano e, no mesmo período do ano passado, 21. Apenas neste mês, já foram oito novos casos. Os números apontam situação preocupante, já que os recursos policiais estão sendo empregados em vão para atender a casos que não existiram. Além da perda de tempo, fazendo com que haja policiais deslocados de forma desnecessária, as falsas comunicações contribuem para o aumento dos indicadores criminais, além de causar outros prejuízos. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Valadares sedia a XIII Jornada de Pediatria

Calendário vacinal, asma, dor abdominal na infância, depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência, câncer infantojuvenil. Esses são alguns dos relevantes temas que vão ser tratados na XIII Jornada de Pediatria do Leste Mineiro, que acontece entre 24 e 26/10, na Casa da Unimed, em Governador Valadares. Um dos eventos mais tradicionais dessa especialidade médica fora de Belo Horizonte, a Jornada é uma realização da Sociedade Regional de Pediatria Vale do Rio Doce, com o apoio da Unimed Governador Valadares e da Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria da UFJF-GV. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Japaraíba é selecionada pelo Recode

A Biblioteca Municipal Professor Márcio Jacinto Lopes, em Japaraíba, foi selecionada dentre todas as bibliotecas do país para participar do Programa Recode Bibliotecas 2019. O programa busca estimular a transformação social e digital de comunidades por meio do protagonismo das bibliotecas e dos jovens. Para isso, oferece apoio e formação para o desenvolvimento de uma nova programação, em sintonia com as demandas locais, tendo a inovação e a tecnologia como aliadas. O percurso visa ao aumento número de frequentadores nas bibliotecas transformadoras e o reconhecimento por suas boas práticas. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Educadores participam de programa

A Secretaria de Estado de Educação iniciou na última segunda-feira, 21, uma série de formações de diretores e especialistas das 258 escolas estaduais de Minas Gerais que vão desenvolver ações e iniciativas específicas do Programa Gestão pela Aprendizagem no ensino fundamental. Os treinamentos nesta etapa da educação básica são realizados em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, criadora da metodologia Gestão Integrada da Educação Avançada, que norteia o programa, e prevê o direcionamento de esforços e recursos da escola em metas e ações para melhorias de seus resultados e processos. (Folha de Barbarcena)