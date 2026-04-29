COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Simões usa evento como palanque

A passagem do governador Mateus Simões por Uberaba, durante a Abertura da Safra Mineira de Açúcar e Álcool 2026/2027, na última sexta-feira (24/4), foi marcada por críticas e forte percepção de uso político da estrutura pública. Em um evento que deveria priorizar o fortalecimento do setor sucroenergético, a presença do chefe do Executivo estadual acabou sendo interpretada como mais um movimento de autopromoção, com baixa relevância prática para a população e para o setor produtivo. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/150001/simoes-usa-evento-publico-como-palanque-vazio-em-uberaba

Cleitinho lidera corrida em Minas

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (28) pela Quaest indica que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera todos os cenários testados para o primeiro turno e também aparece em vantagem nas simulações de segundo turno. Na sequência, a disputa pelo segundo lugar varia conforme os cenários. O ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) aparece com índices entre 14% e 18%, enquanto o senador Rodrigo Pacheco (PSB) oscila entre 8% e 12%. Já o atual governador Mateus Simões (PSD) registra entre 3% e 5% das intenções de voto. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.482 eleitores em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

https://www.cidadeconecta.com/noticias/cleitinho-lidera-corrida-pelo-governo-de-minas-em-todos-os-cenarios/

JF aprova sepultamento de pets

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um projeto de lei que autoriza o sepultamento de animais de estimação em cemitérios da cidade. O Projeto de Lei permite que cães e gatos sejam enterrados em carneiros, gavetas, jazigos, lóculos e sepulturas pertencentes à família do tutor. As despesas relacionadas ao procedimento deverão ser custeadas pelos responsáveis pelos animais. A iniciativa busca oferecer uma alternativa para tutores que desejam realizar uma despedida mais próxima e digna de seus animais. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/camara-de-juiz-de-fora-aprova-enterro-de-pets-em-cemiterios-da-cidade

Sudene participa do 9 º Congresso da Amupe

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o qual o Norte de Minas e o Espírito Santo estão incluídos participa desde segunda-feira (27), da abertura do 9º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), na capital pernambucana. Na edição deste ano, o evento reúne prefeitos, gestores públicos, empresas e representantes da sociedade civil para debater a inovação como prática a serviço da população. A Autarquia federal é uma das instituições que integra os painéis técnicos que integram a programação do encontro. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/sudene-participa-do-9-o-congresso-da-amupe/

Servidores de Fabriciano em estado de greve

Na noite de segunda-feira (27), os servidores públicos de Coronel Fabriciano se reuniram em assembleia no plenário da Câmara Municipal para avaliarem a proposta da Campanha Salarial feita pela administração municipal. Segundo informado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (SintmcelF), 94,2% dos trabalhadores presentes reprovaram os valores oferecidos pelo governo. Entre os pontos apresentados pela administração municipal, está o reajuste do auxílio-alimentação de forma escalonada, condicionado à extinção imediata das férias-prêmio. A proposta também prevê aumento real de 1,45%. Os servidores também aprovaram o estado de greve. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133381-servidores-de-coronel-fabriciano-rejeitam-proposta-aprovam-estado-de-greve-e-protesto-em-frente-a-prefeitura

Parceria entre viabiliza pós-graduação exclusiva

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) e a Usiminas realizaram a aula inaugural da Pós-graduação em Gestão da Manutenção, voltada exclusivamente para colaboradores e colaboradoras da empresa. A iniciativa integra um programa estruturado de desenvolvimento profissional da Usiminas, com foco na qualificação técnica e estratégica de seus times. A especialização foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades específicas da siderúrgica, aliando o rigor acadêmico às demandas do mercado, bem como às expectativas de crescimento profissional dos profissionais. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/parceria-entre-unileste-e-usiminas-viabiliza-pos-graduacao-exclusiva-para-colaboradores/