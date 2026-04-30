PRF intensifica fiscalização para evitar colisões traseiras no feriado de 1º de Maio

Com foco na “Operação Dia do Trabalho”, instituição alerta para o aumento de 91% nas multas por falta de distância de segurança entre veículos

DA REDAÇÃO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (30) a “Operação Dia do Trabalho” em todas as rodovias federais do país. A mobilização, que se estende até domingo (3), visa prevenir sinistros e garantir a fluidez do tráfego, que deve sofrer um aumento considerável devido ao feriado prolongado.

O foco central das ações este ano é o combate às colisões traseiras, tipo de acidente que lidera as estatísticas nacionais. Apenas nos três primeiros meses de 2026, a PRF registrou 3.374 colisões deste tipo, um aumento de 3,05% em relação ao mesmo período do ano passado.

Comportamento de risco

Para a instituição, a redução desses números depende diretamente da mudança de postura dos condutores. “A partir do momento em que o motorista não está atento ao trânsito ou não mantém a distância de segurança para os demais veículos, as chances de colisões aumentam”, reforça a PRF.

Dados alarmantes mostram que a falta de distância mínima entre veículos gerou 14.387 autuações no primeiro trimestre de 2026 — um salto de 91,01% comparado a 2025. As principais causas identificadas para as colisões são a ausência de reação do condutor, reação tardia e o desrespeito à distância de segurança.

Impactos na Saúde

A operação conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que alerta para a gravidade das lesões em batidas traseiras. O principal risco é o chamado “efeito chicote” na coluna cervical, que pode resultar em lesões medulares graves, além de fraturas em ombros, punhos e joelhos, gerando altos custos hospitalares e reabilitações prolongadas.

Dicas para uma viagem segura:

-Mantenha distância: Utilize a regra dos 4 segundos em relação ao veículo à frente.

-Atenção plena: Evite distrações e o uso do celular ao volante.

-Velocidade: Respeite rigorosamente os limites da via.

-Manutenção: Verifique pneus, freios e sinalização antes de sair.

-Cinto de segurança: Uso obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

Ranking de Acidentes

Os estados das regiões Sul e Sudeste lideram os registros. Santa Catarina ocupa o primeiro lugar em colisões (393) e em multas por falta de distância. Minas Gerais aparece em segundo lugar no ranking nacional, com 381 ocorrências de colisões traseiras registradas entre janeiro e março deste ano.

Causas Frequentes de Colisões (Jan-Mar 2026):

-Ausência de reação do condutor: 822 casos

-Reação tardia ou ineficiente: 753 casos

-Deixar de manter distância segura: 738 casos