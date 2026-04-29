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Caminhão com carga de suínos pega fogo na BR-116, em Itaobim

Veículo transportava animais já abatidos no momento do incêndio. Motorista não se feriu e uma faixa da rodovia ficou interditada.

Um caminhão que transportava uma carga de suínos pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (28), na BR-116, em Itaobim , no Vale do Jequitinhonha.

Imagens feitas no local mostram o veículo em chamas e parte da carga espalhada pela pista após o incêndio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi registrado no km 97 da rodovia, em um trecho conhecido como Rochedo. O motorista não se feriu.

A PRF informou que a carga transportada era de animais já abatidos, ou seja, não havia transporte de animais vivos. A quantidade não foi informada.

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