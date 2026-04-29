SAMU atende acidentes e agressão em cidades da região

PORTAL CAPARAÓ – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) registrou, entre os dias 25 e 26 de abril, atendimentos a ocorrências em Caparaó, Matipó e Manhuaçu, envolvendo acidentes de trânsito e um caso de agressão com arma branca.

OCORRÊNCIAS

Em Caparaó, um homem de 37 anos foi socorrido após colisão entre duas motocicletas. A vítima apresentava fratura exposta em dois dedos do pé, além de escoriações no joelho e queimadura em membro inferior. Ele foi encaminhado inicialmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) e, posteriormente, transferido para a Casa de Caridade de Carangola.

Já em Matipó, duas pessoas ficaram feridas após um capotamento no Córrego Pedra Branca, na zona rural. Um homem de 63 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), com hematoma subgaleal à esquerda. A esposa dele, de 60 anos, também apresentou hematoma subgaleal. Ambos foram levados ao Pronto Atendimento do município e, em seguida, transferidos para o Hospital César Leite.

MANHUAÇU

Em Manhuaçu, na manhã de domingo (26), um homem de 35 anos foi vítima de ferimento por arma branca na Rua dos Imigrantes, no distrito de Vilanova. Ele apresentava uma perfuração na região abdominal.

O paciente recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital César Leite.

As circunstâncias dos acidentes e da agressão não foram detalhadas.

Fonte: Portal Caparaó