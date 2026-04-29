Cultura e consciência ambiental marcaram o encontro “Eu Sou do Doce”

CARATINGA- O encontro “Eu Sou do Doce” foi realizado em Caratinga, na Praça da Estação, entre a sexta-feira (24) e domingo (25), reunindo programação cultural, ambiental e gastronômica que uniu gerações em um ambiente alegre e familiar, com diversas opções de lazer, música e arte.

Com o tema “Água, Cultura e Desenvolvimento”, o evento reuniu representantes de diversos municípios da bacia do Rio Doce, com o objetivo de valorizar e fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertencimento ao território, além de promover reflexões sobre a preservação ambiental.

A programação cultural contou com diversas apresentações, com a participação de grupos como Banda Santa Cecília, Congo da Foz do Rio Doce, Abadá Capoeira, Folia de São Sebastião do Batatal, Grupo Baruibom e Batuque Batucada. O público também acompanhou shows musicais com Tando Soulei e Manoel Boca, Profeta e Cia, Luiz Rodrigo e Nathan Vieira.

Durante o encontro, a Feirarte marcou presença com diversas opções de artesanato regional, incluindo peças em crochê, arte em madeira, personalizados em feltro e telhas decorativas. O espaço também ofereceu opções gastronômicas variadas, como porções, churrasquinhos, churros, pipocas gourmet, sucos naturais e chopp artesanal, que atraíram visitantes ao longo dos dias.

O evento contou ainda com uma exposição que apresentou desde as primeiras ações realizadas no Rio Caratinga até iniciativas voltadas à divulgação integrada da bacia do Rio Doce. Também participaram estandes de parceiros como o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, o Projeto Tamar e a Prefeitura de Ipanema, que ofereceram degustação de queijo e doce de leite ao público.

A abertura ocorreu às 19h da sexta-feira (24). No sábado, a programação teve início às 10h e seguiu até às 22h. Já no domingo, o encerramento contou com uma aula-show gastronômica com degustação de frango com quiabo, conduzida pelo chef Gustavo Alves, a partir das 10h.

Reflexões sobre a recuperação do Rio Doce

Durante o evento, lideranças e autoridades destacaram a importância histórica da mobilização ambiental em torno da bacia do Rio Doce.

O ex-prefeito de Colatina e ex-secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi, destacou o papel das instituições na mudança de consciência ambiental ao longo dos anos.

“A Bacia do Rio Doce foi a bacia mais degradada do país, devido à forma de investimento, à forma de ocupação do solo. A presença do Comitê da Bacia e depois do Fórum foi marcante para que acontecesse a conscientização e a aplicação dos instrumentos de gestão. Hoje vemos tantos projetos sendo aplicados, e sem dúvida o Fórum da Bacia foi um marco fundamental para que acontecesse essa conscientização”, afirmou.

O organizador do evento, Pedro Paulo, ressaltou o significado simbólico do encontro e o reencontro entre pessoas que acompanham a luta pela recuperação ambiental.

“Para nós, para as pessoas que um dia viram o Rio morto, começar a perceber que ele tem chance, que há chance de salvar, é muito gratificante. Agora, mais gratificante ainda é ver os amigos. Olha que coisa legal fazer um evento desse só para a gente dar um abraço. A gente falou no início: vamos encontrar, dar abraço, beijo, relembrar os amigos. Isso para nós é o melhor de tudo”, disse.

Ele também destacou a necessidade de continuidade das ações ambientais. “Há muito trabalho pela frente para manter isso aqui conservado do jeito que está. Lá atrás, quando percebemos, já estava tudo estragado, e conseguimos consertar um pouco. Estamos deixando algo de valor para as próximas gerações”, acrescentou.

Juventude e preservação ambiental

O secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Buzim, destacou o envolvimento crescente das novas gerações com as pautas ambientais e a importância do evento para estimular essa consciência.

“O meio ambiente, a cada dia que passa, tem ficado mais importante, principalmente para a juventude, que tem se preocupado com a saúde e a sustentabilidade. Trazer um evento desse porte para o município permite envolver essa nova turma, que no futuro será responsável por cuidar do nosso planeta”, afirmou.

Ele também lembrou sua trajetória pessoal ligada à área ambiental. “Participei há muitos anos da elaboração da Agenda 21 como estagiário, e hoje, felizmente, posso estar no cargo de secretário de Meio Ambiente deste município que tanto amo. É uma oportunidade de estimular quem está chegando e homenagear pessoas que já lutam por esse bem-estar há muitos anos”, destacou.

Compromisso com a preservação

O prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa, ressaltou a relevância do tema para o município e para toda a bacia hidrográfica. “É muito importante para Caratinga porque o tema é relevante. Caratinga faz parte da bacia do Rio Doce, e precisamos voltar o olhar para a preservação desse rio, que foi atingido pela Barragem do Fundão e precisa ser restaurado”, declarou.

Ele também destacou avanços ambientais e projetos previstos com recursos destinados à recuperação ambiental. “Hoje já temos mata ciliar bem formada, algo que não existia no passado. Há reflorestamento em áreas de nascente, e estamos investindo em rede de esgoto, estações de tratamento nos distritos, água encanada na ilha e obras de drenagem, como a galeria no bairro Santo Antônio”, afirmou.

O encontro “Eu Sou do Doce” consolidou-se como um espaço de integração entre cultura, gastronomia e conscientização ambiental, reforçando a importância da união entre poder público, instituições e comunidade na preservação dos recursos naturais e na valorização da identidade regional.

HOMENAGENS

O evento também foi marcado por homenagens com medalha e voto de louvor e aplausos a pessoas e empresas pela dedicação e relevantes serviços prestados em prol das águas da Bacia do Rio Doce. Dentre os homenageados, o jornal DIÁRIO DE CARATINGA pela cobertura histórica e o fotógrafo e cinegrafista Wilson Martins, por ter registrado o plantio do Jequitibá Rosa, na Praça Cesário Alvim, em 2.000.

Também foi homenageado Alcides Leite de Mattos, que atuou por duas décadas como gerente regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), além de ter sido secretário de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras, durante o governo do ex-prefeito José de Assis. “Muito importante estarmos aqui reunidos depois de 30 anos em que tivemos grande envolvimento com a questão ambiental em Caratinga. Naquela época tínhamos graves problemas, e as instituições se uniram, tanto do setor privado quanto do público, promovendo uma mudança geral na questão ambiental na cidade. Hoje estamos colhendo frutos. Ainda há muito a fazer, mas é momento de comemorar os resultados alcançados”, afirmou.