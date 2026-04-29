SAAE entrega ampliação da ETA e novos serviços em Vilanova

Em uma cerimônia marcada pelo compromisso com o desenvolvimento regional e a saúde pública, o SAAE entregou na sexta-feira (24/04), importantes obras de infraestrutura no distrito de Vilanova. O pacote de investimentos incluiu a reforma e duplicação da Estação de Tratamento de Água (ETA), a implantação de uma unidade do Centro de Controle Operacional (CCO) e a abertura de um posto de atendimento presencial.

O evento reuniu autoridades de destaque, como a Prefeita Imaculada, o Deputado Federal Mário Heringer, a presidente da Câmara Municipal, Rose Mary, e os vereadores representantes do distrito, Gilsinho e Jorge do Ibéria.

Com um investimento de aproximadamente R$ 350 mil, a ETA Vilanova passou por uma transformação completa. A capacidade de produção foi duplicada (aumento de 100%), visando acabar com as interrupções no abastecimento causadas pelo crescimento populacional da região, que inclui também o distrito de Realeza.

Além da ampliação física, a chegada do CCO e do novo posto de atendimento descentraliza os serviços do SAAE, oferecendo respostas mais rápidas a problemas técnicos e facilitando a vida dos moradores, que agora contam com suporte comercial direto no distrito.

O Diretor do SAAE, Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho, enfatizou a complexidade da obra e o esforço técnico envolvido para solucionar os gargalos históricos de Vilanova. “A melhoria e a ampliação desta ETA eram, ao mesmo tempo, um desafio enorme e um compromisso inadiável da nossa gestão. Sabíamos das dificuldades reais que a população enfrentava devido ao aumento expressivo da demanda nos últimos anos. Ver esse projeto concluído é uma vitória da engenharia e da gestão pública. Quero deixar um agradecimento especial aos servidores do SAAE, que atuaram incansavelmente na elaboração e execução deste projeto; sem o corpo técnico da autarquia, não estaríamos aqui hoje entregando essa estrutura moderna”, pontuou o Diretor.