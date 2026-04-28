MPMG denuncia homem por sequestro, tráfico de drogas e violência doméstica

CARATINGA – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Caratinga, ofereceu denúncia contra um homem de 23 anos, atualmente recolhido ao presídio local, pela prática de diversos crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, tráfico de drogas e outros delitos graves.

De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram entre o primeiro semestre de 2025 e abril de 2026. O investigado é acusado de fornecer drogas à vítima, com quem mantinha relação íntima de afeto, além de submetê-la a um contexto contínuo de violência física, psicológica, patrimonial e moral. Parte dos fatos teria ocorrido quando a vítima ainda era menor de idade.

Consta ainda que, após a maioridade da ofendida, o denunciado teria intensificado condutas de controle e violência, incluindo episódios de restrição da liberdade da vítima por longos períodos, com exigência de vantagem financeira para liberação, bem como agressões físicas e ameaças, praticadas reiteradamente. As condutas também teriam se estendido à mãe da vítima, igualmente ameaçada.

Segundo o Ministério Público, as investigações apontam que a vítima foi inserida em um ambiente de extrema vulnerabilidade, com prejuízos graves à sua saúde física e psicológica, em um contexto típico de violência doméstica e de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha.

A denúncia inclui, entre outros, os crimes de tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, ameaça, lesão corporal qualificada pela violência doméstica, violência psicológica contra a mulher, todos praticados de forma reiterada.

O MPMG também requereu à Justiça a fixação de valor mínimo de R$ 20 mil a título de reparação dos danos morais causados às vítimas, sem prejuízo de eventual indenização por danos materiais comprovados ao longo da instrução processual.