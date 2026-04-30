Carreta tomba na BR-381 e PRF apreende 1,7 tonelada de maconha

DA REDAÇÃO – Um grave acidente na BR-381 revelou um esquema de tráfico de drogas em larga escala na noite da última quarta-feira (29/04). Uma carreta tombou no km 420, na altura de Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte, espalhando uma carga que escondia 1.757 quilos de maconha. Apesar da gravidade do tombamento, o condutor do veículo conseguiu fugir antes da chegada das autoridades.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência no sentido Vitória (ES). Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o veículo pesado, que transportava oficialmente produtos cosméticos, escondia centenas de tabletes da droga sob a carga lícita. Segundo informações da corporação, o entorpecente foi encaminhado para o posto da PRF em Sabará, onde a pesagem oficial confirmou quase duas toneladas de material ilícito.

Fuga e Saques

O acidente atraiu a atenção de quem passava pela rodovia. De acordo com as autoridades, há suspeitas de que parte da carga original tenha sido saqueada por populares antes da chegada do policiamento. O motorista, alvo principal das buscas, ainda não foi localizado e sua identidade permanece sob investigação.

O sinistro também contou com o apoio da concessionária Nova 381 para a sinalização e liberação da pista. A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para identificar a origem e o destino da droga, considerada uma das maiores apreensões realizadas na rodovia este ano.

A PRF reforça que informações que ajudem a identificar o paradeiro do motorista ou os responsáveis pela logística do transporte podem ser repassadas anonimamente através do número 191.