Prefeitura de Inhapim adquire caminhão para Secretaria de Agricultura

INHAPIM – Dando continuidade à renovação da frota de veículos pertencente ao município, a prefeitura de Inhapim investiu cerca de R$ 260 mil na aquisição de um caminhão 0km modelo Iveco Daily 45170, motor a diesel, para atender a secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com a secretária de Agricultura, Nádia Rocha, a aquisição deste veículo representa um ganho fundamental nas atividades do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e no Banco de Alimentos do município, uma vez que com a chegada do caminhão, será possível atender tanto a agricultura familiar quanto as famílias que necessitam do apoio nutricional. “Se por um lado a chegada deste veículo representa maior agilidade e segurança para que os nossos servidores possam atender centenas de famílias cadastradas em nosso Banco de Alimentos, com a doação gratuita de cestas de frutas, verduras e legumes, escolas estaduais e municipais e também instituições filantrópicas como o Asilo Padre José Faustino, APAC e o Hospital São Sebastião, por outro lado, nossos produtores rurais, agricultores familiares em sua grande maioria terão a segurança de poder contar com um transporte digno para auxiliar na entrega dos seus produtos, sem desperdício ou depreciação”, informou Nádia Rocha.

O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde registraram o seu agradecimento ao deputado federal Hercílio Diniz que destinou os recursos necessários para aquisição do veículo através de emenda parlamentar, fomentando a agricultura familiar no município.

Assessoria de Comunicação