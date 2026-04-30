Homem é morto a tiros em emboscada no Córrego Palmeirinhas

MANHUAÇU – A tranquilidade da zona rural de Manhuaçu foi interrompida na tarde da última quarta-feira (29/04) por um crime de homicídio. Josiney Geraldo de Souza, de 39 anos, foi assassinado a tiros enquanto transitava em sua motocicleta pelo Córrego Palmeirinhas. A Polícia Militar agiu de forma célere e já efetuou a prisão de um dos suspeitos.

O crime ocorreu por volta das 17h30. Segundo informações colhidas no local, Josiney foi surpreendido por dois indivíduos que utilizavam uma motocicleta Honda CB 300 de cor vermelha. Ao se aproximarem da vítima, os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando a queda imediata do condutor.

Socorro e Óbito

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros a Josiney, que apresentava ferimentos graves no supercílio e na região do tórax. Devido ao quadro crítico, a vítima precisou ser submetida ao procedimento de intubação ainda no local e foi transferida com urgência para a unidade hospitalar, mas, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Prisão e Apreensão

Imediatamente após o crime, guarnições da Polícia Militar iniciaram diligências e um cerco bloqueio na região. Durante o rastreamento, os militares localizaram um jovem de 25 anos, suspeito de participação no homicídio. Com ele, foi encontrada e apreendida uma motocicleta vermelha, com características idênticas à utilizada na ação criminosa.

O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu para a formalização do boletim de ocorrência e demais providências judiciárias.

Motivação

As investigações preliminares da polícia indicam que o crime pode ter sido motivado por desavenças pessoais entre os envolvidos. O caso agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para identificar o segundo ocupante da motocicleta e esclarecer todos os detalhes que levaram à execução.