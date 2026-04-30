Motorista mata jovem em colisão e foge sem prestar socorro em Fabriciano

CORONEL FABRICIANO – A madrugada desta quinta-feira (30/04) foi marcada por uma tragédia no trânsito de Coronel Fabriciano. Clarice Alipia Almeida, de apenas 20 anos, perdeu a vida após sua motocicleta ser atingida por um automóvel na Avenida Magalhães Pinto. O principal foco das autoridades agora é a identificação e localização do motorista envolvido, que evadiu-se do local imediatamente após o impacto, sem prestar qualquer assistência à vítima.

O acidente mobilizou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com o relatório médico, o estado da jovem era crítico no momento do resgate: ela apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, fratura cervical e suspeita de hemorragia interna. Durante o atendimento na ambulância, Clarice sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado ainda no local.

Fuga em alta velocidade

O comportamento do condutor do veículo causador do acidente gerou indignação. Uma testemunha, que trabalha em um estabelecimento nas proximidades, relatou ter ouvido o forte estrondo da colisão. Ao verificar o que havia ocorrido, avistou a jovem caída além do canteiro central e um automóvel — possivelmente um Ford Ka hatch, de cor prata ou branca — deixando a cena em alta velocidade. O carro teria acessado a avenida em direção ao Centro logo após o choque no cruzamento com a Rua Antônio Santiago.

Investigação e imagens

A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe no local para tentar determinar a dinâmica exata da batida. A motocicleta de Clarice estava com a documentação regular e foi liberada para familiares.

A Polícia Civil agora conta com um aliado importante para solucionar o caso: câmeras de vigilância de um comércio próximo podem ter registrado o momento da colisão e a placa do veículo em fuga. As imagens já estão sendo solicitadas para auxiliar na identificação do motorista, que poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a agravante da omissão de socorro.

O corpo de Clarice foi encaminhado ao Hospital José Maria de Morais e posteriormente liberado para os serviços fúnebres.