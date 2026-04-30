Discussão termina em morte e Polícia Militar faz buscas por autor em Simonésia

DA REDAÇÃO – Um desentendimento pessoal terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (29/04), no distrito de Alegria, em Simonésia. Gabriel Carlos Oliveira dos Reis, 30 anos, perdeu a vida após ser esfaqueado e agredido na Rua Padre Miguel. O principal suspeito, um jovem de 24 anos, fugiu logo após o crime e está sendo procurado pelas autoridades.

O episódio de violência ocorreu por volta das 18h30. De acordo com o registro policial, o autor teria ido até a residência da vítima, onde iniciou uma discussão acalorada. Durante o conflito, o agressor desferiu golpes de faca e ainda desferiu diversos chutes contra o morador, fugindo do local imediatamente após o ataque.

Socorro e diligências

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas, devido à gravidade das lesões, o quadro clínico evoluiu negativamente e o óbito foi confirmado pouco tempo depois.

Desde o momento do crime, equipes da Polícia Militar realizam diligências ininterruptas na região e em cidades vizinhas para localizar o paradeiro do autor. Até o fechamento desta edição, o suspeito ainda não havia sido capturado.

Colaboração da comunidade

A Polícia Militar reforça a importância da ajuda da população para agilizar a prisão do responsável. Qualquer informação sobre a localização do suspeito de 24 anos pode ser repassada de forma anônima e segura.

Como denunciar:

Emergências: 190 (Polícia Militar)

Denúncia Anônima: 181 (Disque Denúncia Unificado)