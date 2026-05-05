Polícia apreende mais de R$ 22 mil em dinheiro e conduz mulher em Manhuaçu

Uma operação policial resultou na apreensão de uma quantia expressiva em dinheiro e na prisão de uma mulher de 24 anos, na tarde de segunda-feira (4), no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início durante patrulhamento pela Rua Bela Vista, quando militares perceberam indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Durante a abordagem, os policiais identificaram um veículo estacionado de forma irregular, atrapalhando o fluxo da via. Ao verificarem o interior do automóvel, encontraram R$ 16.100,00 em dinheiro, além de aparelhos celulares e uma bolsa pertencente à suspeita.

O veículo apresentava irregularidades administrativas e foi removido para um pátio credenciado do Detran.

As diligências continuaram na residência da mulher. No local, os militares realizaram buscas e localizaram mais R$ 6.160,00 em dinheiro, escondidos em um móvel do quarto. Questionada, a autora não conseguiu comprovar a origem dos valores.

Ao todo, foram apreendidos R$ 22.260,00 em espécie, além de celulares.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.