PM segue em busca de autores de roubo em zona rural de Ubaporanga

UBAPORANGA – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º BPM, continua as buscas pelos criminosos que invadiram uma residência no Córrego das Palmeiras, zona rural de Ubaporanga, na madrugada do último dia 30 de abril. Até o fechamento desta edição, os autores ainda não haviam sido localizados ou identificados.

O crime ocorreu por volta das 02h00. De acordo com o relato da vítima, um homem de 52 anos, a invasão foi percebida após barulhos suspeitos no imóvel. Os criminosos teriam acessado o interior da casa pelo telhado, após arrombarem uma janela.

Três indivíduos utilizando máscaras do tipo balaclava participaram da ação. Um deles estava armado. Durante a invasão, uma testemunha foi rendida e interrogada pelos suspeitos, que buscavam o paradeiro do morador.

Após vasculharem a residência, os criminosos fugiram levando: Uma maleta com diversos relógio e um anel de formatura em ouro.

A vítima informou às autoridades que suspeita que o crime tenha sido planejado com base em informações privilegiadas, já que ele teria recebido, recentemente, uma quantia referente a um pagamento de seguro.

A Polícia Militar mantém o rastreamento na região e trabalha com o setor de inteligência para identificar o paradeiro dos envolvidos. Até o momento, ninguém foi preso.