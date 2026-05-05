Jovem é detido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Ubaporanga

UBAPORANGA – Um homem de 22 anos foi preso na manhã de sábado (2) por tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no Centro de Ubaporanga.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a ação, os militares realizaram buscas no imóvel e localizaram diversos materiais ilícitos.

Entre os itens apreendidos estão uma garrucha calibre .22 e oito munições do mesmo calibre, além de entorpecentes como duas barras de maconha, três tabletes da droga, uma porção grande de maconha e três papelotes de cocaína.

Também foram recolhidos R$ 2.734 em dinheiro, três aparelhos celulares, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, materiais utilizados para dolagem e uma motocicleta que, segundo a ocorrência, era utilizada na atividade criminosa.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais.